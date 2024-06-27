5 найкращих вправ, які допоможуть отримати тонку талію та підтягнутий живіт

Тонка талія і підтягнуті боки - це не тільки жіночно і красиво, але і корисно для здоров'я. Підтягнути талію і зробити її стрункою можна в домашніх умовах. В цьому допоможуть прості вправи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Планка з нахилами

Ця вправа задіє весь організм, підкреслюючи м’язи живота та сприяючи чітко окресленій талії.

Станьте в планку та переконайтесь, що ваше тіло утворює пряму лінію від голови до ніг. Поверніть стегна вбік, опускаючись до підлоги, не дозволяючи їм торкатися. Поверніться у вихідне положення та повторіть з іншого боку. Виконайте три підходи по 15-20 повторень на кожну сторону.

Планка з нахилами (фото: eatthis.com)

Підняття ніг

Підйоми ніг спрямовані на нижню частину преса, допомагаючи тонізувати та зміцнити талію.

Ляжте на спину, поклавши руки під стегна для підтримки. Далі підніміть ноги до верху, тримаючи їх прямо. Опустіть до землі, не дозволяючи їм торкатися, потім підніміть їх назад. Виконайте три підходи по 15-20 підйомів ніг.

Підняття ніг (фото: eatthis.com)

Бічна планка з підйомом стегон

Станьте у положенні бічної дошки та поставте лікті під плечима. Опускайте та піднімайте стегно до підлоги, відчуваючи скорочення м’язів. Виконайте три підходи по 15-20 підйомів стегна з кожного боку.

Планка з підйомом стегон (фото: eatthis.com)

"Альпіністи"

Альпінізм - це динамічна вправа, яка підвищує частоту серцевих скорочень.

Станьте у положення планки, розмістивши руки прямо під плечима. Підтягніть одне коліно до грудей, а потім поміняйте ноги. Тримайте рівний темп і виконайте чотири підходи по 30 секунд.

"Альпіністи" (фото: eatthis.com)

Підняття корпусу

Фіксація корпусу залучає прес, сприяючи чіткості стрункості.

Ляжте на спину та підніміть ноги та верхню частину тіла від землі. Утримуйте положення від 30 секунд до однієї хвилини, поступово збільшуючи тривалість з кожним підходом.