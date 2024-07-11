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5 ефективних вправ для чоловіків, які допоможуть швидко накачати руки

Які вправи допоможуть накачати руки чоловікам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярні правильні вправи під час тренування допоможуть чоловікам накачати м'язи рук. Дисципліна, збалансоване харчування та достатній відпочинок є ключовими для досягнення цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Згинання штанги

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей, тримайте штангу хватом знизу (долонями догори). Тримайте лікті близько до тулуба та згинайте штангу, скорочуючи біцепси.

Виконайте чотири підходи по 10-12 повторень.

Згинання штанги (фото: eatthis.com)

Підіймання гантель

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, візьміть гантелю в кожну руку. Тримайте лікті близько до тулуба і згинайте гантелі, тримаючи долоні одна до одної.

Підіймайте гантелі, поки передпліччя не торкнуться біцепса. Повільно опустіть гантелі у вихідне положення.

Виконайте чотири підходи по 10-12 повторень.

Підіймання гантелей (фото: eatthis.com)

Розгинання гантелей

Встаньте та візьміть гантелі в кожну руку, долоні повинні "дивитись" вперед. Згинайте гантелі, скорочуючи біцепси. Опустіть гантелі назад у вихідне положення.

Виконайте три підходи по 12-15 повторень.

Розгинання гантелей (фото: eatthis.com)

Качання трицепса

Прогніться в попереку, тримаючи по гантелі в кожній руці, долонями одна до одної. Витягніть руки назад, скорочуючи трицепси та поверніться у вихідне положення.

Виконайте три підходи по 12-15 повторень.

Качання трицепса (фото: eatthis.com)

Жим лежачи 

Ляжте на рівну лаву, тримаючи штангу щільним хватом (руки приблизно на ширині плечей). Опустіть штангу до грудей, тримаючи лікті близько до тіла. 

Виконайте чотири підходи по 8-10 повторень.

Жим лежачи (фото: eatthis.com)

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