5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать руки

Сгибание штанги

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч, держите штангу хватом снизу (ладонями вверх). Держите локти близко к туловищу и сгибайте штангу, сокращая бицепсы.

Выполните четыре подхода по 10-12 повторений.

Гибка штанги (фото: eatthis.com)

Подъем гантель

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, возьмите гантель в каждую руку. Держите локти близко к туловищу и сгибайте гантели, держа ладони друг к другу.

Поднимайте гантели, пока предплечья не коснутся бицепса. Медленно опустите гантели в исходное положение.

Выполните четыре подхода по 10-12 повторений.

Подъем гантелей (фото: eatthis.com)

Разгибание гантелей

Встаньте и возьмите гантели в каждую руку, ладони должны "смотреть" вперед. Сгибайте гантели, сокращая бицепсы. Опустите гантели обратно в исходное положение.

Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Разгибание гантелей (фото: eatthis.com)

Качение трицепса

Прогнитесь в пояснице, держа по гантели в каждой руке, ладонями друг к другу. Вытяните руки назад, сокращая трицепсы и вернитесь в исходное положение.

Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Укачивание трицепса (фото: eatthis.com)

Жим лежа

Лягте на ровную скамью, держа штангу плотным хватом (руки примерно на ширине плеч). Опустите штангу к груди, держа локти близко к телу.

Выполните четыре подхода по 8-10 повторений.

Жим лежа (фото: eatthis.com)