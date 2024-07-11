5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать руки

Регулярные правильные упражнения во время тренировки помогут мужчинам накачать мышцы рук. Дисциплина, сбалансированное питание и достаточный отдых являются ключевыми для достижения целей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч, держите штангу хватом снизу (ладонями вверх). Держите локти близко к туловищу и сгибайте штангу, сокращая бицепсы.
Выполните четыре подхода по 10-12 повторений.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, возьмите гантель в каждую руку. Держите локти близко к туловищу и сгибайте гантели, держа ладони друг к другу.
Поднимайте гантели, пока предплечья не коснутся бицепса. Медленно опустите гантели в исходное положение.
Выполните четыре подхода по 10-12 повторений.
Встаньте и возьмите гантели в каждую руку, ладони должны "смотреть" вперед. Сгибайте гантели, сокращая бицепсы. Опустите гантели обратно в исходное положение.
Выполните три подхода по 12-15 повторений.
Прогнитесь в пояснице, держа по гантели в каждой руке, ладонями друг к другу. Вытяните руки назад, сокращая трицепсы и вернитесь в исходное положение.
Выполните три подхода по 12-15 повторений.
Укачивание трицепса (фото: eatthis.com)
Лягте на ровную скамью, держа штангу плотным хватом (руки примерно на ширине плеч). Опустите штангу к груди, держа локти близко к телу.
Выполните четыре подхода по 8-10 повторений.
Ранее мы сообщали о 3 упражнениях, которые разрушают здоровье спины.
Также мы писали, какие упражнения должны выполнять женщины каждый день, чтобы иметь стройные ноги.