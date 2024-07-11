5 ефективних вправ для чоловіків, які допоможуть швидко накачати руки

Регулярні правильні вправи під час тренування допоможуть чоловікам накачати м'язи рук. Дисципліна, збалансоване харчування та достатній відпочинок є ключовими для досягнення цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Згинання штанги

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей, тримайте штангу хватом знизу (долонями догори). Тримайте лікті близько до тулуба та згинайте штангу, скорочуючи біцепси.

Виконайте чотири підходи по 10-12 повторень.

Згинання штанги (фото: eatthis.com)

Підіймання гантель

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, візьміть гантелю в кожну руку. Тримайте лікті близько до тулуба і згинайте гантелі, тримаючи долоні одна до одної.

Підіймайте гантелі, поки передпліччя не торкнуться біцепса. Повільно опустіть гантелі у вихідне положення.

Виконайте чотири підходи по 10-12 повторень.

Підіймання гантелей (фото: eatthis.com)

Розгинання гантелей

Встаньте та візьміть гантелі в кожну руку, долоні повинні "дивитись" вперед. Згинайте гантелі, скорочуючи біцепси. Опустіть гантелі назад у вихідне положення.

Виконайте три підходи по 12-15 повторень.

Розгинання гантелей (фото: eatthis.com)

Качання трицепса

Прогніться в попереку, тримаючи по гантелі в кожній руці, долонями одна до одної. Витягніть руки назад, скорочуючи трицепси та поверніться у вихідне положення.

Виконайте три підходи по 12-15 повторень.

Качання трицепса (фото: eatthis.com)

Жим лежачи

Ляжте на рівну лаву, тримаючи штангу щільним хватом (руки приблизно на ширині плечей). Опустіть штангу до грудей, тримаючи лікті близько до тіла.

Виконайте чотири підходи по 8-10 повторень.

Жим лежачи (фото: eatthis.com)