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5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать руки

Четверг 11 июля 2024 16:29
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5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать руки Какие упражнения помогут накачать руки мужчинам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярные правильные упражнения во время тренировки помогут мужчинам накачать мышцы рук. Дисциплина, сбалансированное питание и достаточный отдых являются ключевыми для достижения целей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Сгибание штанги

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч, держите штангу хватом снизу (ладонями вверх). Держите локти близко к туловищу и сгибайте штангу, сокращая бицепсы.

Выполните четыре подхода по 10-12 повторений.

5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать рукиГибка штанги (фото: eatthis.com)

Подъем гантель

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, возьмите гантель в каждую руку. Держите локти близко к туловищу и сгибайте гантели, держа ладони друг к другу.

Поднимайте гантели, пока предплечья не коснутся бицепса. Медленно опустите гантели в исходное положение.

Выполните четыре подхода по 10-12 повторений.

5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать рукиПодъем гантелей (фото: eatthis.com)

Разгибание гантелей

Встаньте и возьмите гантели в каждую руку, ладони должны "смотреть" вперед. Сгибайте гантели, сокращая бицепсы. Опустите гантели обратно в исходное положение.

Выполните три подхода по 12-15 повторений.

5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать рукиРазгибание гантелей (фото: eatthis.com)

Качение трицепса

Прогнитесь в пояснице, держа по гантели в каждой руке, ладонями друг к другу. Вытяните руки назад, сокращая трицепсы и вернитесь в исходное положение.

Выполните три подхода по 12-15 повторений.

5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать руки

Укачивание трицепса (фото: eatthis.com)

Жим лежа

Лягте на ровную скамью, держа штангу плотным хватом (руки примерно на ширине плеч). Опустите штангу к груди, держа локти близко к телу.

Выполните четыре подхода по 8-10 повторений.

5 эффективных упражнений для мужчин, которые помогут быстро накачать рукиЖим лежа (фото: eatthis.com)

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