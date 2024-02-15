Ось які дрібниці можуть легко зіпсувати день людини

Затори

Терапевт

Загалом затори на дорозі є звичайною проблемою для людей. Щоб не фокусуватись на проблемі, варто використовувати цей час з користю, наприклад, слухати аудіокниги або музику.

Погода

Коли йде дощ, люди можуть почуватися пригніченими. Навіть такі речі, як зміна температури на вулиці, можуть вплинути на самопочуття.

Також разом із погодою відбуваються сезонні зміни, наприклад перехід на літній час. Коли дні стають коротшими або довшими - це стрес для організму.

Зовнішній вигляд

Надто тісний одяг, на якому плями від поту виявляються майже миттєво можуть зіпсувати настрій. Вони можуть зробити будь-який навіть найелегантніший образ - неохайним.

Також побачити на вагах зайві кілограми - не зовсім приємно. Це стає частою причиною зміни настрою на цілий день.

Будильник

Час від часу потрібно змінювати мелодію будильника. Все тому, часто одна і та ж мелодія буде погіршувати вам настрій, як тільки ви будете її чути.

Також усі із дитинства практикуємо механізм "ще п'ять хвилин і точно встаю". Однак, відкладаючи будильник раз за разом ми ризикуємо не лише проспати важливі справи, але й завдати шкоди своєму здоров'ю.

Засинаючи після дзвінка будильника, ми розбиваємо свій повноцінний сон на кілька фрагментів. Таким чином, з кожним дзвінком в кров надходить кортизол, а організм зазнає стресу. В результаті, людина прокидається ще більш втомленою.

Тому день буде гарантовано зіпсовано.

Підбадьорити вас на весь день може ранковий душ. Але, не теплий, а контрастний. Почергова зміна температури змусить вас і ваше тіло прокинутися швидше.