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Вот какие мелочи могут легко испортить день человека

Какие события могут испортить настроение человека (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые обыденные мелочи могут легко испортить день человека. Простые ежедневные события могут ухудшить настроение и привести к стрессу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Пробки

Терапевт

В целом пробки на дороге являются обычной проблемой для людей. Чтобы не фокусироваться на проблеме, следует использовать это время с пользой, например слушать аудиокниги или музыку.

Погода

Когда идет дождь, люди могут чувствовать себя подавленными. Даже такие вещи как изменение температуры на улице могут повлиять на самочувствие.

Также вместе с погодой происходят сезонные изменения, например, переход на летнее время. Когда дни становятся более короткими или длинными - это стресс для организма.

Внешний вид

Слишком тесная одежда, на которой пятна от пота оказываются почти мгновенно, могут испортить настроение. Они могут сделать любой даже самый элегантный образ - неряшливым.

Также увидеть на весах лишние килограммы - не совсем приятно. Это становится частой причиной смены настроения на целый день.

Будильник

Время от времени необходимо изменять мелодию будильника. Все потому, часто одна и та же мелодия будет ухудшать вам настроение, как только вы будете ее слышать.

Также все с детства все практикуем механизм "еще пять минут и точно встаю". Однако, откладывая будильник, мы рискуем не только проспать важные дела, но и нанести вред своему здоровью.

Засыпая после звонка будильника, мы разбиваем свой полноценный сон на несколько фрагментов. Таким образом, с каждым звонком в кровь поступает кортизол, а организм испытывает стресс. В результате, человек просыпается еще более уставшим.

Поэтому день будет гарантированно испорчен.

Подбодрить вас на весь день может утренний душ. Но не теплый, а контрастный. Очередное изменение температуры заставит вас и ваше тело проснуться быстрее.

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