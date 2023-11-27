Як короткий світловий день взимку шкодить здоров'ю: список тривожних ознак

Восени та взимку люди мають підвищену вразливість до погіршення настрою. І серед причин такого стану - не лише обставини, але й фізіологічні чинники - короткий світловий день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Як рівень освітленості впливає на самопочуття

Взимку люди прокидають прокидаються - ще темно, повертаєшся ввечері додому - уже темно. А до цього, на жаль, можуть ще додаватися перебої з електропостачанням та освітленням.

Кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла, що рівень освітленості впливає на самопочуття на тонкому фізіологічному рівні.

Все тому, що рівень освітленості, що істотно зменшується в осінньо-зимовий час, має безпосередній вплив на наші циркадні ритми, які від світла дуже залежні. Це призводить до змін у низці фізіологічних процесів. Зокрема, у синтезі гормону мелатоніну та обмінних особливостях серотоніну, що впливає на настрій.

Такі зміни можуть бути пов’язані з відчуттям надмірної сонливості в денний час, пригніченості та смутку. А також із сильним бажанням їсти високовуглеводну їжу.

За нестачі освітленості може навіть розвиватися сезонний афективний розлад (САР), що є одним із типів депресії. Розлад, власне, світлом і лікується. Водночас у жінок ризики виникнення цього явища є вищими, ніж у чоловіків.

Ознаки, що організму бракує світла

До ознаки, які вказують, що організму може бракувати освітлення, відносять:

надмірна сонливість удень

млявість, низький рівень енергії протягом дня

дратівливість і тривожність

втрата цікавості й задоволення від діяльності, яка раніше подобалась

тяга до вуглеводної їжі, особливо до солодощів

набір ваги

труднощі з концентрацією уваги

зниження лібідо

частіше турбує головний біль

Такі ознаки можуть мати різний ступінь вираженості. У тих випадках, коли відчуття пригніченості є надто сильним і самостійно дати раду цьому важко, зверніться до лікаря.

Психічне здоров’я та самопочуття - не те, чим варто нехтувати, особливо в цей непростий для нас період.

Як допомогти собі

Експерт каже, коли ви даєте оцінку власним негативним відчуттям, не забувайте враховувати можливу роль недостатньої кількості освітленості.

Спробувати покращити свій стан можна такими доступними способами: