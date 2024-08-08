5 дивовижних фактів про тварин

Козам подобаються щасливі люди

Дослідження, проведене у 2018 році, показало, що кози не тільки здатні розпізнавати емоції на обличчях людей, але й надають перевагу взаємодії з тими, хто виглядає щасливим.

Група науковців з Лондонського університету провела експеримент, під час якого 20 козам показували зображення щасливих та сердитих людей. Виявилося, що кози частіше дивилися на зображення з радісними обличчями, особливо коли ці зображення розташовувалися праворуч від них.

У китів раніше були ноги

Ці дивовижні створіння не завжди були такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Близько 50 мільйонів років тому, їхні предки виглядали зовсім інакше: вони ходили на чотирьох ногах і полювали як на дрібних наземних тварин, так і на прісноводних риб.

Відомі як Pakicetus, ці древні тварини з часом еволюціонували, пристосовуючись до змін в навколишньому середовищі.

Ворони дарують подарунки

Коли Габі Мен було чотири роки, вона часто випадково губила їжу, де б не знаходилася. Ворони швидко помітили це і почали збирати крихти.

З часом Габі звернула увагу на птахів і стала спеціально залишати їм їжу, включаючи шкільні обіди. У відповідь ворони почали дякувати їй у свій особливий спосіб - вони приносили їй маленькі подарунки: від полірованих камінців до сережок.

Коли Габі виповнилося 8 років, вона вже мала цілу колекцію подарунків від ворон. Одного разу птах навіть повернув їй кришку від об'єктива камери, яку вона загубила.

Село вовків

Вовки мають цікаві звички у вихованні своїх малят. На відміну від багатьох інших тварин, де самці часто агресивні до своїх дитинчат і навіть можуть вбити їх, у вовків все інакше. Кожен член зграї робить свій внесок, і самці, і самки допомагають виховувати та піклуватися про вовченят.

Також було виявлено, що деякі самки вовків у зграї переживають псевдовагітність, яка змушує їх почуватись батьками, і тому вони також беруть участь у "вихованні" вовченят.

Слони проявляють горе

Слони є дуже емоційними істотами з чудовою пам'яттю. Вони часто проявляють горе, коли вмирає член їхнього стада, накриваючи тіло померлого землею або травою.

Слони також сумують за людьми, з якими вони мають зв'язок. Коли Лоуренс Ентоні, знаний як Заклинатель слонів, помер у Південній Африці у 2012 році, два стада слонів, з якими він працював, відвідали його будинок у заповіднику.

Вони не були там 18 місяців і подолали 12 годин дороги, щоб приїхати. Слони пробули там два дні, а потім повернулися додому.