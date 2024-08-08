5 дивовижних фактів про тварин

Тварини постійно дивують людей та вчених. Нові дослідження розкривають нам невідомі аспекти їхнього життя, і деякі з цих відкриттів справді вражають.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 5 фактів про тварин, які вас вразять.
Дослідження, проведене у 2018 році, показало, що кози не тільки здатні розпізнавати емоції на обличчях людей, але й надають перевагу взаємодії з тими, хто виглядає щасливим.
Група науковців з Лондонського університету провела експеримент, під час якого 20 козам показували зображення щасливих та сердитих людей. Виявилося, що кози частіше дивилися на зображення з радісними обличчями, особливо коли ці зображення розташовувалися праворуч від них.
Ці дивовижні створіння не завжди були такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Близько 50 мільйонів років тому, їхні предки виглядали зовсім інакше: вони ходили на чотирьох ногах і полювали як на дрібних наземних тварин, так і на прісноводних риб.
Відомі як Pakicetus, ці древні тварини з часом еволюціонували, пристосовуючись до змін в навколишньому середовищі.
Коли Габі Мен було чотири роки, вона часто випадково губила їжу, де б не знаходилася. Ворони швидко помітили це і почали збирати крихти.
З часом Габі звернула увагу на птахів і стала спеціально залишати їм їжу, включаючи шкільні обіди. У відповідь ворони почали дякувати їй у свій особливий спосіб - вони приносили їй маленькі подарунки: від полірованих камінців до сережок.
Коли Габі виповнилося 8 років, вона вже мала цілу колекцію подарунків від ворон. Одного разу птах навіть повернув їй кришку від об'єктива камери, яку вона загубила.
Вовки мають цікаві звички у вихованні своїх малят. На відміну від багатьох інших тварин, де самці часто агресивні до своїх дитинчат і навіть можуть вбити їх, у вовків все інакше. Кожен член зграї робить свій внесок, і самці, і самки допомагають виховувати та піклуватися про вовченят.
Також було виявлено, що деякі самки вовків у зграї переживають псевдовагітність, яка змушує їх почуватись батьками, і тому вони також беруть участь у "вихованні" вовченят.
Слони є дуже емоційними істотами з чудовою пам'яттю. Вони часто проявляють горе, коли вмирає член їхнього стада, накриваючи тіло померлого землею або травою.
Слони також сумують за людьми, з якими вони мають зв'язок. Коли Лоуренс Ентоні, знаний як Заклинатель слонів, помер у Південній Африці у 2012 році, два стада слонів, з якими він працював, відвідали його будинок у заповіднику.
Вони не були там 18 місяців і подолали 12 годин дороги, щоб приїхати. Слони пробули там два дні, а потім повернулися додому.
До речі, раніше ми публікували 5 порід кішок, яких обожнювали єгипетські фараони.
Також раніше з'явився список із 5 дивовижних фактів про кажанів.
Під час написання матеріалу було використано джерела: List Verse, Вікіпедія.