5 удивительных фактов о животных

Животные постоянно удивляют людей и ученых. Новые исследования раскрывают нам неизвестные аспекты их жизни, и некоторые из этих открытий действительно впечатляют.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 фактов про животных, которые вас поразят.
Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что козы не только способны распознавать эмоции на лицах людей, но и предпочитают взаимодействие с теми, кто выглядит счастливым.
Группа ученых из Лондонского университета провела эксперимент, во время которого 20 козам показывали изображения счастливых и сердитых людей. Оказалось, что козы чаще смотрели на изображения с радостными лицами, особенно когда эти изображения располагались справа от них.
Эти удивительные создания не всегда были такими, какими мы их знаем сегодня. Около 50 миллионов лет назад их предки выглядели совсем иначе: они ходили на четырех ногах и охотились как на мелких наземных животных, так и на пресноводных рыбах.
Известные как Pakicetus, эти древние животные со временем эволюционировали, приспосабливаясь к изменениям в окружающей среде.
Когда Габи Мэн было четыре года, она часто случайно теряла еду, где бы ни находилась. Вороны быстро заметили это и начали собирать крохи.
Со временем Габи обратила внимание на птиц и стала специально оставлять им еду, включая школьные обеды. В ответ вороны начали благодарить ее особым способом - они приносили ей маленькие подарки: от полированных камней до сережек.
Когда Габи исполнилось 8 лет, у нее уже была целая коллекция подарков от ворон. Однажды птица даже вернула ей крышку от объектива камеры, которую она потеряла.
У волков есть интересные привычки в воспитании своих малышей. В отличие от многих других животных, где самцы часто агрессивны к своим детенышам и даже могут убить их, у волков все иначе. Каждый член стаи вносит свой вклад, и самцы, и самки помогают воспитывать и заботиться о волчатах.
Также было обнаружено, что некоторые самки волков в стае переживают псевдобеременность, которая заставляет их чувствовать себя родителями, поэтому они также участвуют в "воспитании" волчат.
Слоны очень эмоциональные существа с прекрасной памятью. Они часто проявляют горе, когда умирает член их стада, накрывая тело умершего землей или травой.
Слоны также унывают по людям, с которыми они имеют связь. Когда Лоуренс Энтони, известный как Заклинатель слонов, умер в Южной Африке в 2012 году, два стада слонов, с которыми он работал, посетили его дом в заповеднике.
Они не были там 18 месяцев и преодолели 12 часов дороги, чтобы приехать. Слоны пробыли там два дня, а потом вернулись домой.
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При написании материала были использованы источники: List Verse, Википедия.