5 удивительных фактов о животных

Козам нравятся счастливые люди

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что козы не только способны распознавать эмоции на лицах людей, но и предпочитают взаимодействие с теми, кто выглядит счастливым.

Группа ученых из Лондонского университета провела эксперимент, во время которого 20 козам показывали изображения счастливых и сердитых людей. Оказалось, что козы чаще смотрели на изображения с радостными лицами, особенно когда эти изображения располагались справа от них.

У китов раньше были ноги

Эти удивительные создания не всегда были такими, какими мы их знаем сегодня. Около 50 миллионов лет назад их предки выглядели совсем иначе: они ходили на четырех ногах и охотились как на мелких наземных животных, так и на пресноводных рыбах.

Известные как Pakicetus, эти древние животные со временем эволюционировали, приспосабливаясь к изменениям в окружающей среде.

Вороны дарят подарки

Когда Габи Мэн было четыре года, она часто случайно теряла еду, где бы ни находилась. Вороны быстро заметили это и начали собирать крохи.

Со временем Габи обратила внимание на птиц и стала специально оставлять им еду, включая школьные обеды. В ответ вороны начали благодарить ее особым способом - они приносили ей маленькие подарки: от полированных камней до сережек.

Когда Габи исполнилось 8 лет, у нее уже была целая коллекция подарков от ворон. Однажды птица даже вернула ей крышку от объектива камеры, которую она потеряла.

Село волков

У волков есть интересные привычки в воспитании своих малышей. В отличие от многих других животных, где самцы часто агрессивны к своим детенышам и даже могут убить их, у волков все иначе. Каждый член стаи вносит свой вклад, и самцы, и самки помогают воспитывать и заботиться о волчатах.

Также было обнаружено, что некоторые самки волков в стае переживают псевдобеременность, которая заставляет их чувствовать себя родителями, поэтому они также участвуют в "воспитании" волчат.

Слоны проявляют горе

Слоны очень эмоциональные существа с прекрасной памятью. Они часто проявляют горе, когда умирает член их стада, накрывая тело умершего землей или травой.

Слоны также унывают по людям, с которыми они имеют связь. Когда Лоуренс Энтони, известный как Заклинатель слонов, умер в Южной Африке в 2012 году, два стада слонов, с которыми он работал, посетили его дом в заповеднике.

Они не были там 18 месяцев и преодолели 12 часов дороги, чтобы приехать. Слоны пробыли там два дня, а потом вернулись домой.