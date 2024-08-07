Не тільки Сфінкс. 5 порід кішок, яких обожнювали єгипетські фараони

Домашні кішки ведуть свій рід від невеликих диких кішок, що жили в Єгипті близько 1500 році до нашої ери.

Значення кішок у Єгипті

Документально підтверджено, що кішки жили в Стародавньому Єгипті понад 3000 років тому. Вони були цінними компаньйонами, захищаючи зерно, полюючи на гризунів і вбиваючи отруйних змій у будинках та навколо них.

Для єгиптян кішки вважалися священними та були важливою частиною їхньої культури. За життя їх балували та шанували. Єгипетські царі навіть одягали своїх домашніх кішок у золото та коштовності, а після смерті муміфікували кішок і поміщали в гробниці.

Єгипетська мау

Вага: 2,7-6,3 кг

Довжина: до 40 см

Колір очей: зелений

Тривалість життя: 12-15 років.

У нас немає письмових записів про історію єгипетської мау, але вважається, що ця порода походить від єгипетських вуличних кішок. Єгипетські малюнки показують кішок із плямами та смугастим візерунком, схожими на сучасну єгипетську мау.

Але вважається, що порода вперше з'явилася у Сполучених Штатах у 1956 році, коли вигнана російська княгиня Наталі Трубецька привезла з собою кілька таких кішок.

Сьогодні вуличних кішок у Єгипті називають єгипетськими кішками долини Нілу, і багато хто з них нагадує єгипетську мау.

Єгипетська мау сріблястого забарвлення (фото: Вікіпедія)

Чаузі

Вага: 7-12 кг

Довжина: 40-50 см

Колір очей: будь-який, включаючи гетерохромію

Тривалість життя: 15-20 років.

Чаузі (правильно вимовляти як чоу-сі), або нільська кішка - гібридна порода, виведена шляхом схрещування домашніх і невеликих очеретяних кішок, які вважаються стародавніми єгипетськими.

Хоча чаузі - сучасна порода, створена у Сполучених Штатах у 1990-х роках, походження від очеретяних кішок безпосередньо пов'язує їх із Єгиптом. Домашні кішки, які були предками породи чаузі, включають абісінську та домашню короткошерсту породи.

Кішка породи чаузі (фото: Вікіпедія)

Кіт очеретяний (фото: Вікіпедія)

Абіссінська

Вага: до 5,5 кг

Довжина: до 70 см

Колір очей: зелений або золотий

Тривалість життя: до 15 років.

Маленька короткошерста абіссинська кішка - одна з найдавніших порід кішок. Через схожість з кішками, зображеними на давньоєгипетських ієрогліфах, вважають, що її батьківщиною є Єгипет або Ефіопія (колишня Абіссінія).

Однак останні генетичні дослідження вказують на узбережжя Індійського океану і частини Південно-Східної Азії як найбільш ймовірне місце народження абіссинської кішки.

Назва "абіссинська" з'явилася у 1800-х роках, коли англійські любителі кішок імпортували їх з Абіссінії та виставляли на виставках в Англії.

Абіссінська кішка (фото: Вікіпедія)

Саванна

Вага: 6-10 кг

Довжина: 45-55 кг

Колір очей: бурштиновий або зелений

Тривалість життя: до 20 років.

Кішка савана, з її плямистою вовною, може виглядати як кішки з єгипетського мистецтва, але насправді вони були виведені в США у 1980-х роках шляхом схрещування африканських диких сервалів з домашніми кішками.

Савана висока, струнка, з довгою шиєю, великими вухами та плямистим забарвленням. Ця порода потребує більше вправ і розумової стимуляції, ніж інші кішки, тому заводьте савану, тільки якщо ви можете забезпечити їй необхідну активність та стимуляцію для здоров’я і щастя.

Кішка породи саванна (фото: Вікіпедія)

Сфінкс

Вага: до 5,5 кг

Довжина: 33-38 см

Колір очей: будь-який

Тривалість життя: 8-14 років.

Багато хто вважає, що сфінкси родом з Єгипту через їхню схожість із давньоєгипетськими зображеннями кішок, або через однакову назву з міфічним сфінксом - істотою з головою людини, тілом лева та крилами орла. Стародавні єгиптяни вірили, що сфінкс охороняє королівську владу, тому збудували безліч його статуй.

Однак, зморшкуватий, лисий сфінкс походить з Канади. Ці кішки на дотик як тепла замша, оскільки вкриті м'яким пухом. Сфінкси не линяють і не потребують розчісування, але їх потрібно регулярно купати, щоб видаляти шкірний жир і зберегти шкіру здоровою.

Сфінкси соціальні тварини (фото: Вікіпедія)