5 дивовижних фактів про сіамських кішок

Їх шерсть може бути найрізноманітніших кольорів

Шерсть сіамських кішок може бути різних кольорів. Це залежить не лише від генетики, але і від спеціальних генів, які впливають на колір їхньої шерсті. У сіамських кішок є особливий ген, який блокує пігмент у теплому середовищі, тому їх шерсть виглядає світлішою на тепліших частинах тіла, та темнішою там, де температура нижча.

Коли температура тіла сіамської кішки знижується або вона потрапляє в прохолодне середовище, ген, що відповідає за колір, знову активується, і шерсть стає темнішою на носі, вухах, лапах і хвості. Тому більшість сіамських котенят народжуються білими, а їх темні відмітини з'являються через кілька тижнів, коли вони починають перебувати в прохолоднішій атмосфері.

Це одна з найдавніших порід кішок

Сіамські коти - одна з найдавніших порід у світі. Точно невідомо, коли саме їх почали розводити й одомашнювати, але вважається, що вони з’явилися в Таїланді приблизно в XIV столітті.

Перші згадки про цих котів можна знайти в стародавніх тайських рукописах. Це робить їх однією з найстаріших порід котів на планеті.

Вони мають кілька дивних фізичних рис

У сіамських котів є кілька незвичайних фізичних рис. Раніше багато з них мали косоокість і вигнуті хвости. Хоча ці риси є результатом генетичних особливостей, існує безліч легенд, які пояснюють їх появу.

Одна з таких легенд розповідає, що група сіамських котів була призначена охороняти золотий королівський кубок. Вони так пильно стежили за ним, що їхні очі перехрестилися. А щоб захистити кубок, вони обвивали його своїми хвостами, що нібито і стало причиною їхнього вигину.

Сьогодні косоокість і криві хвости у сіамських котів зустрічаються рідше, оскільки ці риси вважаються небажаними й поступово зникли завдяки селекції.

Вони жили у Білому домі

Сіамські коти жили навіть у Білому домі. Хоча ця порода була популярна в Азії протягом століть, у США вона з’явилася лише наприкінці 1800-х років.

Однією з перших відомих власниць сіамської кішки була Люсі, дружина президента США Резерфорда Б. Хейза. Її кіт, на ім'я Сіам був подарунком від американського дипломата, який служив у Таїланді. А у дочки президента Джиммі Картера, Емі, була сіамська кішка, на ім'я Місті Маларкі Ін Ян.

Вони надзвичайно балакучі

Сіамські кішки відомі своєю надзвичайною "балакучістю". Якщо у вас є така кішка або ви коли-небудь проводили з нею час, ви точно знаєте, що вони люблять висловлюватися.

Сіамські кішки можуть "розповідати" про все: їжу, свої спостереження за вікном та будь-які інші події, з якими вони стикаються протягом дня і навіть ночі.