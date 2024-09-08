5 удивительных фактов о сиамских кошках

Их шерсть может быть самых разных цветов

Шерсть сиамских кошек может быть разных цветов. Это зависит не только от генетики, но и от специальных генов, влияющих на цвет их шерсти. У сиамских кошек есть особый ген, который блокирует пигмент в теплой среде, поэтому их шерсть выглядит светлее на более теплых частях тела и темнее там, где температура ниже.

Когда температура тела сиамской кошки снижается или она попадает в прохладную среду, отвечающий за цвет ген снова активируется, и шерсть становится темнее на носу, ушах, лапах и хвосте. Поэтому большинство сиамских котят рождаются белыми, а их темные метки появляются через несколько недель, когда они начинают находиться в более прохладной атмосфере.

Это одна из древнейших пород кошек

Сиамские коты - одна из древнейших пород в мире. Точно не известно, когда именно их начали разводить и одомашнивать, но считается, что они появились в Таиланде примерно в XIV веке.

Первые упоминания об этих котах можно найти в древних тайских рукописях. Это делает их одной из самых старых пород кошек на планете.

Они имеют несколько удивительных физических черт

У сиамских кошек есть несколько необычных физических черт. Раньше многие из них имели косоглазие и изогнутые хвосты. Хотя эти черты являются результатом генетических особенностей, существует множество легенд, объясняющих их появление.

Одна из таких легенд повествует, что группа сиамских кошек была назначена охранять золотой королевский кубок. Они так пристально следили за ним, что их глаза перекрестились. А чтобы защитить кубок, они обвивали его своими хвостами, что якобы и послужило причиной их изгиба.

Сегодня косоглазие и кривые хвосты у сиамских кошек встречаются реже, поскольку эти черты считаются нежелательными и постепенно исчезли благодаря селекции.

Они жили в Белом доме

Сиамские кошки жили даже в Белом доме. Хотя эта порода была популярна в Азии на протяжении веков, в США она появилась только в конце 1800-х годов.

Одной из первых известных владелиц сиамской кошки была Люси, супруга президента США Резерфорда Б. Хейза. Ее кот, по имени Сиам, был подарком от американского дипломата, служившего в Таиланде. А у дочери президента Джимми Картера, Эми, была сиамская кошка, по имени Мисти Маларки Ин Ян.

Они чрезвычайно болтливы

Сиамские кошки известны своей необычайной "болтливостью". Если у вас есть такая кошка или вы когда-нибудь проводили с ней время, вы точно знаете, что они любят выражаться.

Сиамские кошки могут "рассказывать" обо всем: еду, свои наблюдения за окном и любые другие события, с которыми они сталкиваются в течение дня и даже ночи.