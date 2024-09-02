8 ознак, що ваш кіт вас ненавидить

Зрозуміти, що кішка не дуже вас любить, може бути складно, адже поведінка тварин не завжди очевидна. Але є кілька ознак, які можуть вам розібратися.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список ознак, за якими можна визначити, як ваша кішка відноситься до вас.

Іде, коли ви приходите

Якщо ви заходите в кімнату, а кішка відразу виходить і уникає з вами контакту, це може означати кілька речей. Можливо, вона просто не хоче вашої компанії в цей момент.

Інколи це може бути ознакою того, що кішка відчуває якийсь дискомфорт або невдоволення. У будь-якому випадку, не варто дуже турбуватися - часто це просто частина її природної поведінки.

Ховається від вас

Якщо ваша кішка починає ховатися під диваном або у шафі, коли ви поряд, це може бути проявом її природної поведінки. Кішки можуть шукати укриття, щоб уникнути уваги або відпочити у спокійному місці. Інколи вони просто хочуть бути на самоті або відчувають стрес.

Це не завжди означає, що щось не так з вами або з кішкою. Важливо дати їй простір і час, адже таке поведінка є частиною її інстинктів.

Приязний до всіх, крім вас

Якщо ваш кіт виявляє особливу привітність та лагідність до гостей і членів сім'ї, але відмовляється спілкуватися з вами, це може свідчити про те, що він на вас образився. Кішки можуть мати свої причини для такої поведінки, наприклад, відчуття стресу або невдоволення через якісь обставини.

Це може бути ознакою того, що кіт потребує вашої уваги та терпіння, щоб відновити довірливі стосунки.

Шипить на вас

Коли кішка шипить на вас, це означає, що вона дуже засмучена або налякана. Шипіння - це чіткий знак того, що ваша кішка відчуває загрозу або роздратування і може бути готова до агресії.

Це важливий сигнал, що показує, що кішка потребує простору й обережного підходу, щоб заспокоїтися.

Хвіст кішки розташований горизонтально

Хвіст кішки є важливим індикатором її настрою. Якщо кішка тримає хвіст горизонтально, це може бути знаком тривоги, агресії або настороженості.

Така позиція хвоста свідчить про те, що кішка відчуває небезпеку або непокоїться. Вона може бути готова до захисту або проявити агресію, якщо її не влаштовують обставини.

Дивиться на вас

Погляд кішки може бути більше, ніж просто безневинним спостереженням. Якщо вона пильно дивиться на вас, це може бути ознакою її тривоги або реакція на те, що ви зробили.

Такі погляди часто свідчать про те, що кішка може бути роздратована чи нервова. Вплив на неї через дотики, покарання чи навіть спроби заспокоїти можуть лише посилити її стрес.

Відмовляється від лотка

Якщо ваше кошеня не користується лотком і замість цього вибирає інші місця для своїх потреб, це може бути його способом показати своє невдоволення чи протест. Кішки часто мають свої причини для такої поведінки, і це може свідчити про стрес, проблеми зі здоров'ям або проблеми з самим лотком.

Важливо виявити причину цього та знайти спосіб розв'язати проблему, щоб забезпечити комфорт та гігієну для вашого улюбленця.

Кішка перевертається на спину

Коли ваша кішка перевертається на спину, це не завжди сигнал до погладжування. Часто це означає, що кіт відчуває дискомфорт або страх і хоче продемонструвати своє незадоволення.

Дайте йому спокій і не намагайтеся наближатися, адже будь-яке ваше втручання може спричинити агресивну реакцію. В такому випадку, краще дати кішці простір і уникати можливих конфліктів.