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5 помилок, які шкодять диханню після 50 років

Поширені помилки у диханні, яких варто уникати після 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди після 50 років помічають, що відновлення після простих занять займає більше часу, ніж раніше. До того ж може виникати сильна втома навіть після незначних фізичних навантажень. Це може статись через п’ять типових помилок під час дихання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

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