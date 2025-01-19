5 помилок, які шкодять диханню після 50 років

Люди після 50 років помічають, що відновлення після простих занять займає більше часу, ніж раніше. До того ж може виникати сильна втома навіть після незначних фізичних навантажень. Це може статись через п’ять типових помилок під час дихання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Раніше ми повідомляли про 4 вправи, які кожен має виконувати у 50 років, щоб бути здоровим та активним.
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