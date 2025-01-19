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5 ошибок, которые вредят дыханию после 50 лет

Распространенные ошибки в дыхании, которых стоит избегать после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди после 50 лет замечают, что восстановление после простых занятий занимает больше времени, чем раньше. К тому же может возникать сильная усталость даже после незначительных физических нагрузок. Это может произойти из-за пяти типичных ошибок во время дыхания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

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