5 ошибок, которые вредят дыханию после 50 лет

Люди после 50 лет замечают, что восстановление после простых занятий занимает больше времени, чем раньше. К тому же может возникать сильная усталость даже после незначительных физических нагрузок. Это может произойти из-за пяти типичных ошибок во время дыхания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
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