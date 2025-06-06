5 дерев, які найчастіше притягують блискавку: ніколи не садіть їх біля будинку!

Під час грози особливо небезпечно стояти під одинокими деревами, адже саме вони часто слугують провідниками електричного розряду. Уникайте посадки певних дерев надто близько до будинку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме породи дерев не варто саджати у своєму дворі, щоб не притягнути блискавку.

Дуб

Дуби - високі та міцні дерева з щільною вологою деревиною, яка добре проводить електрику. Під час грози блискавка часто вражає саме цих велетнів, адже вони ростуть поодиноко і створюють короткий шлях для струму до землі.

Їхня висота та форма роблять дуби одними з найнебезпечніших для розташування поруч із будинком. Якщо блискавка влучить у дуб, наслідки можуть бути руйнівними - від пошкоджень до пожежі. Тому саджати дуби біля житлових споруд варто дуже обережно.

Клен

Клени - ще одні високі дерева з вологою деревиною, які часто стають мішенню для блискавок. Особливо ризикованим є наявність дикорослих або високорослих кленів на ділянці.

Маленькі декоративні сорти менш небезпечні, але великі дерева потребують обережності. Під час грози стояти під кленом означає наражатися на небезпеку влучення блискавки. Для безпеки обирайте дерева, які менш привабливі для електричних розрядів.

Тополя

Тополі відрізняються швидким ростом та вологою деревиною, що робить їх особливо привабливими для електрики. Через легкозаймисту деревину і високу ймовірність займання при влучанні блискавки тополі становлять серйозну пожежну небезпеку.

Часто саме тополі стають причиною лісових або дачних пожеж під час гроз. Садити тополі біля будинку не варто, особливо якщо поруч є суха трава та чагарники.

Висока тополя - це справжній громовідвід (фото: pexels.com)

Сосна

Сосни - високі хвойні дерева з багатою на смолу деревиною, яка легко займається при ударі блискавки. Їхня тонка та висока форма часто приваблює електричні розряди, що може призвести до сильних пожеж.

Загасити вогонь у сосновому лісі дуже важко, тому наявність сосни біля будинку - потенційна загроза. Якщо вирішуєте садити сосну, обирайте місце подалі від житлових споруд.

Береза

Берези вражаються блискавкою рідше, ніж інші дерева, проте їх не можна вважати цілком безпечними. Особливо небезпечними є одинокі або старі берези, які часто ростуть на відкритих просторах.

Їхня деревина не така смолиста, як у сосен, але вологість і розташування роблять берези потенційною мішенню для блискавок. Не рекомендується садити берези близько до будинку, щоб зменшити ризик ураження блискавкою і можливого займання.