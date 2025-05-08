Про цю небезпеку узнали нещодавно: чому ваш сад може постраждати від штучного освітлення
Садове освітлення стало невіддільною частиною сучасного ландшафту - воно прикрашає територію, робить її безпечнішою та дозволяє працювати в саду після заходу сонця. Але надмірне чи неправильно спроєктоване штучне світло може серйозно зашкодити і рослинам, і місцевій фауні.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як уникнути шкоди від садового освітлення та зберегти екологічний баланс на своїй ділянці.
Як штучне світло впливає на рослини
Рослини сприймають світло як сигнал - він регулює цвітіння, ріст і періоди спокою. Штучне освітлення вночі може "збити" ці природні ритми, змусивши дерева не скидати листя вчасно або не переходити в стан спокою, що робить їх вразливими до морозів.
Овочеві культури можуть давати більше плодів, але й зазнавати стресу - їх листя псується, а плоди можуть мутувати за формою чи кольором. Надмірне світло також здатне порушити роботу кореневої системи, особливо якщо лампи встановлюють занадто близько до рослин або втискають у ґрунт колишки, що пошкоджують корені.
Рослинам, як і людям, потрібна темрява - без неї порушується "режим сну" і страждає загальне здоров’я.
Як нічне освітлення шкодить дикій природі
Багато тварин, зокрема нічні - кажани, метелики, сови - орієнтуються на темряву як на сигнал для активності. Надмірне світло порушує їхню навігацію, харчову поведінку та здатність до розмноження.
Летючі миші можуть втратити здобич, а світлячки - перестають світитися для спаровування. Світло приваблює комах, які стають легкою здобиччю для хижаків, що створює дисбаланс у харчовому ланцюгу.
Птахи починають співати серед ночі, витрачають зайві сили й час на пошуки їжі. Також штучне світло може розділяти природне середовище існування, створюючи "світлові бар’єри" для дрібних ссавців та комах.
Садове освітлення - це красиво, але небезпечно (фото: Freepik.com)
Як мінімізувати шкоду від освітлення в саду
Ось як правильно налаштувати штучне освітлення, щоб воно не шкодило рослинам:
- Не встановлюйте освітлення біля стовбурів дерев і грядок.
- Уникайте яскравих ламп із холодним спектром.
- Встановлюйте ліхтарі нижче, ближче до землі.
- Не використовуйте освітлення цілу ніч без пауз.
- Обирайте моделі з датчиками руху або таймерами.
- Уникайте проколювання землі біля коріння при монтажі світильників.
- Залишайте частину саду повністю темною.
- Не спрямовуйте світло на гнізда птахів чи місця скупчення комах.
- Перевіряйте технічний стан ліхтарів, щоб уникнути перегріву.
- Вимикайте освітлення в період цвітіння дерев і активності нічних комах.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Gardeners Path, Bob Vila.