Як з крихітного саду зробити місце мрії: 6 способів створити ілюзію простору

Навіть на кількох квадратних метрах можна створити справжню оазу для відпочинку, квітник чи міні-сад. Завдяки правильному вибору рослин, меблів і планування, можна візуально розширити межі будь-якої ділянки.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає про шість дизайнерських прийомів, які допоможуть перетворити маленький сад на стильне і зручне місце.

Рослини у кілька "поверхів"

Хочеться захистити сад від сторонніх поглядів? Не варто садити суцільні високі кущі, які можуть зробити простір задушливим.

Краще створити багаторівневу композицію: високі рослини ззаду, середні - попереду, а на передньому плані - низькі кущики або квіти. Таке шарування додає глибини й простору. Ще один плюс - різноманітність текстур і форм зробить сад цікавішим.

Вертикальний простір

Коли не вистачає місця по ширині, працюйте у висоту. Третіси, підвісні кашпо або багатоярусні полиці для рослин допоможуть вмістити більше зелені.

Але не переборщіть - залишайте вільні вертикальні зони, щоб уникнути ефекту "стіни". Поєднання заповнених і вільних площ створює ілюзію відкритості. Такий підхід робить навіть маленький сад привабливим і легким для сприйняття.

Використовуйте підвісні горщики у маленькому саду (фото: Freepik.com)

Масштабуйте рослини під розмір саду

Велике дерево на крихітній ділянці виглядає непропорційно й візуально зменшує простір. Вибирайте карликові сорти дерев, компактні кущі та багаторічники невеликого розміру. Це дозволяє зберегти гармонію й при цьому не жертвувати різноманіттям.

Завдяки такому рішенню ви зможете розмістити більше кольорів і текстур. Маленькі рослини не обтяжують композицію і надають їй легкості.

Рослини з подвійним призначенням

Навіщо обирати між користю і красою, якщо можна мати обидві? Багато їстівних рослин - наприклад, полуниця, виноград чи чебрець - мають красиві квіти. Вони не тільки прикрашають простір, а й дають урожай.

Такий підхід особливо вигідний у маленькому саду, де кожен куток має бути функціональним. Крім того, це додає різноманітності й робить догляд за садом цікавішим.

Компактний декор також буде у пригоді у маленькому саду (фото: Freepik.com)

Зонування і меблі

Сучасні тераси часто нагадують вітальні: з диванами, кухнями і телевізорами. Але в маленькому просторі важливо обирати меблі за розміром. Віддавайте перевагу компактним моделям зі складними або висувними елементами.

Легкі, не об’ємні меблі зі стрункими ніжками виглядають менше і не "з’їдають" простір. Також краще використовувати невеликі плитки, що гармоніюють із масштабом двору.

Узгоджуйте сад із стилем будинку

Сад має продовжувати атмосферу вашого дому, а не суперечити їй. Якщо дім мінімалістичний - посадіть акуратні кущі, створіть чіткі лінії. Якщо ж більше до душі казкова атмосфера - додайте квітучі клумби у стилі котедж-гарден.

Поєднуйте матеріали й форми, схожі на ті, що використовуються в будинку. Навіть маленьке вікно чи двері в сад можуть об'єднати внутрішній та зовнішній простір в одне ціле.