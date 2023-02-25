5 чоловічих вчинків, які ніколи не пробачить жінка, що себе поважає

Неповага

Вчинки, що свідчать про неповагу до жінки, можуть проявлятися абсолютно по-різному. Наприклад, чоловік може ображати і принижувати кохану на людях, відкрито фліртувати з іншими, виправдовуючи це ввічливістю. Може нешанобливо ставиться до роботи або хобі жінки, применшуючи її розумові можливості або професійні навички. Або ж порівнювати нинішню партнерку з колишніми чи матір'ю, і не в бік партнерки.

Чоловіки, які висміюють, принижують, нівелюють досягнення своєї половинки, намагаються самоствердитися чужим коштом.

Грубість

Сюди належать грубі слова і жести, покрикування, а також грубе спілкування з родичами (друзями) жінки. Питання фізичного насильства теж сюди відноситься, але це вже крайній прояв грубості - від таких чоловіків слід бігти якомога далі, скільки б вони не переконували, що виправляться.

Брехня

Немає таких обставин, де обман чоловіка буде виправданий. Якщо ж брехня все-таки має місце у стосунках, це сенс замислитися над тим, наскільки ці люди дійсно близькі. При цьому масштаби обману не грають ніякої ролі.

Проблема в тому, що брехня є лише формою вираження його нещирості і невпевненості в собі. Адже, якщо людина схильна брехати в дрібницях, то не варто навіть сумніватися, що при великих проблемах вона вже точно не скаже правду.

Недовіра

Та ситуація, коли чоловік намагається контролювати кожен крок коханої, - перша стадія тотального довічного контролю. І якщо на початку стосунків чоловік ще може прикривати свої дії тим, що хвилюється за кохану, то з часом ставатиме тільки гірше.

Він перестане питати "від кого смс", а буде сам контролювати ваші повідомлення, соцмережі, а згодом обмежить спілкування з друзями, родичами, і жорстко контролюватиме сімейний бюджет.

Залежність

Aлкoгoлізм, нapкoманія, ігpoманія та інші залежності - безперечні причини, щоб розірвати стосунки. Ніякі доводи про те, що "я тільки спробував" або "обіцяю зав'язати" не повинні затуманити розум жінки. Як показує статистика, дійсно залежні люди вкрай рідко позбуваються своїх проблем.

Якщо коханий чоловік дійсно вирішив зав’язати з пагубною звичкою, він сам візьме вас за руку і попросить відвести його до фахівця. В інакшому випадку врешті-решт ви втомитеся пробачати його знову і знову.