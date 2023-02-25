5 мужских поступков, которые никогда не простит уважающая себя женщина

Неуважение

Поступки, свидетельствующие о неуважении женщины, могут проявляться совершенно по-разному. К примеру, мужчина может оскорблять и унижать любимую на людях, открыто флиртовать с другими, оправдывая это вежливостью. Может неуважительно относиться к работе или хобби женщины, умаляя ее умственные возможности или профессиональные навыки. Или сравнивать нынешнюю партнершу с бывшими или матерью, и не в сторону партнерши.

Мужчины, которые высмеивают, унижают, нивелируют достижения своей половинки, пытаются самоутвердиться за чужой счет.

Грубость

Сюда относятся грубые слова и жесты, покрикивание, а также грубое общение с родственниками (друзьями) женщины. Вопрос физического насилия тоже сюда относится, но это уже крайнее проявление грубости - от таких мужчин следует бежать как можно дальше, сколько бы они ни убеждали, что исправятся.

Ложь

Нет таких обстоятельств, где обман мужчины будет оправдан. Если же ложь все-таки имеет место в отношениях, это смысл задуматься о том, насколько эти люди действительно близки. При этом масштабы обмана не играют никакой роли.

Проблема в том, что ложь есть лишь форма выражения его неискренности и неуверенности в себе. Ведь если человек склонен врать в мелочах, то не стоит даже сомневаться, что при больших проблемах он уж точно не скажет правду.

Недоверие

Та ситуация, когда мужчина пытается контролировать каждый шаг любимой, - первая стадия тотального пожизненного контроля. И если в начале отношений мужчина может прикрывать свои действия тем, что волнуется за любимую, то со временем будет становиться только хуже.

Он перестанет спрашивать "от кого смс", а будет сам контролировать ваши сообщения, соцсети, а затем ограничит общение с друзьями, родственниками, и будет жестко контролировать семейный бюджет.

Зависимость

Алкоголизм, наркомания, игромания и другие зависимости - бесспорные причины, чтобы разорвать отношения. Никакие доводы о том, что "я только попробовал" или "обещаю завязать" не должны затуманить разум женщины. Как показывает статистика, действительно зависимые люди крайне редко избавляются от своих проблем.

Если любимый мужчина действительно решил завязать с пагубной привычкой, он сам возьмет вас за руку и попросит отвести его к специалисту. В противном случае в конце концов вы устанете прощать его снова и снова.