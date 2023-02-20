Ці 4 причини руйнують ваші стосунки з коханою людиною

Стосунки просто так не виникають і не зникають, адже над тим, щоб вони були міцними і гармонійними, треба багато працювати. В тому числі і над інтимною складовою, адже коли зникає вона, зазвичай зі стосунків іде й близькість, взаємопорозуміння, а натомість приходить відчуження.

Недомовленість

Йдеться саме про відсутність відкритої та повної комунікації між чоловіком і жінкою. Не потрібно боятися говорити про свої бажання в інтимі та проблеми. Партнерів зближують довіра та відкритість.

Примус

Примус до любощів може негативно позначитися на сексуальному житті. Звичайно ж, постійні відмови мало кому сподобаються, але необхідно шукати компроміс. Без інтиму стосунки пари, особливо молодої, рано чи пізно розваляться.

Перевтома, стрес, харчування

Статевий потяг також знижується через перевтому, переживання і погане харчування. Після роботи в багатьох ледь вистачає сил, щоб дійти до ліжка. Який уже там "подружній обов'язок".

Конфлікти

Часті сварки не тільки спричиняють неприємні почуття і такі реакції, як гнів, злість, розчарування. Ні, конфлікти мають набагато більшу владу над нами, ніж ми думаємо. Факт полягає в тому, що конфлікти створюють сильний стрес і, отже, також впливають на наш стан і лібідо.