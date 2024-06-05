5 червня: яке сьогодні церковне свято і чому не можна довго спати

День священномученика Дорофея, єпископа Тирського

Святий Доротей був єпископом Тирським у часи правління імператора Диоклетіяна, який відомий своїми жорстокими переслідуваннями християн. Коли за часів імператора Константина Великого гоніння на християн припинилися, святий Доротей повернувся до міста Тир, де продовжив пастирську діяльність, привертаючи багатьох людей від ідолопоклонства до віри в Бога.

Однак, коли на трон зійшов імператор Юліан Відступник, святий Доротей знову залишив свій престол, щоб уникнути переслідувань. Його схопили та піддали різним мученицьким випробуванням. У віці 107 років святий Доротей віддав свою душу в руки Христа.

Святий Доротей залишив після себе численні писання, які мають велике значення для Церкви. Він володів грецькою та латинською мовами, і його твори включали біографії пророків, апостолів та інші корисні тексти.

Мініатюра Мінологія Василя ІІ. 985 рік. Ватиканська бібліотека, Рим (ілюстрація: Вікіпедія)

Перенесення мощей блаженного Ігоря

5 червня, за новим стилем, також відзначається перенесення мощей блаженного Ігоря великого князя Чернігівського і Київського.

Князь Ігор жив у ХІІ столітті, був сином Олега Святославовича, князя Чернігівського і Новгород-Сіверського, і правнуком самого святого Ярослава Мудрого. У той час між нащадками Ярослава, Ольговичами та Мстиславовичами, точилася боротьба за владу і постійні князівські чвари.

У 1146 році старший брат Ігоря, київський князь Всеволод, призначив його своїм спадкоємцем, що втягнуло Ігоря в боротьбу за престол. Правління Ігоря тривало менш як 2 тижні.

Під час битви під Києвом з князем Ізяславом його військо зрадило його, й Ігор потрапив у полон. Там він тяжко захворів і ледве не помер. У цьому стані Ігор попросив дозволу прийняти чернецтво і незабаром прийняв постриг у Феодорівському монастирі в Києві під ім'ям Ігнатій.

Після одужання Ігор вів життя, присвячене служінню Богу, молитві та покаянню. Проте через рік, під час богослужіння, натовп ненависників увірвався в храм, де він молився перед іконою Богоматері, і жорстоко забив його до смерті.

За переказами, коли тіло Ігоря ввечері внесли до храму для відспівування, сталося диво: всі храмові свічки раптово запалали. Його поховали в монастирі святого Симеона на околиці Києва, і незабаром біля його мощей почали відбуватися чудеса.

У 1150 році князь Чернігівський Святослав Ольгович переніс мощі брата до Чернігова, у Спасо-Преображенський собор.

Князь Ігор Ольгович, Чернігівський (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 5 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не рекомендовано довго спати – вважається, що можна проспати все життя

не слід братися за домашні справи

суворо заборонено витрачати великі суми грошей

Також наші предки вважали, що після заходу сонця не слід виходити на вулицю, оскільки це може принести нещастя та хвороби. Зокрема, сьогодні не дозволяється підходити до незнайомих людей і знайомитися з ними, оскільки вважається, що вони можуть накликати біду.

Народні прикмети і традиції цього дня

східний вітер - літо буде дощовим і вітряним

гарна погода - добре вродить зерно

теплий і ясний день - буде великий урожай

зранку мляві бджоли - буде дощ

над водою стелиться туман - буде багато грибів

сильна роса - до дощу

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Кирило, Дмитро, Лаврентій, Симон, Таїсія, Аполлон, Гаврило, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: