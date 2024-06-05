5 июня: какой сегодня церковный праздник и почему нельзя долго спать

День священномученика Дорофея, епископа Тирского

Святой Доротей был епископом Тирским во времена правления императора Диоклетиана, который известен своими жестокими преследованиями христиан. Когда во времена императора Константина Великого гонения на христиан прекратились, святой Доротей вернулся в город Тир, где продолжил пастырскую деятельность, обращая многих людей от идолопоклонства к вере в Бога.

Однако, когда на трон взошел император Юлиан Отступник, святой Доротей снова оставил свой престол во избежание преследований. Его схватили и подвергли разным мученическим испытаниям. В возрасте 107 лет святой Доротей отдал свою душу в руки Христа.

Святой Доротей оставил после себя многочисленные писания, которые имеют большое значение для Церкви. Он владел греческим и латинским языками, и его произведения включали биографии пророков, апостолов и другие полезные тексты.

Миниатюра Минология Василия II. 985 год. Ватиканская библиотека, Рим (иллюстрация: Википедия)

Перенос мощей блаженного Игоря

5 июня, по новому стилю, также отмечается перенесение мощей блаженного Игоря великого князя Черниговского и Киевского.

Князь Игорь жил в XII веке, был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Северского и правнуком самого святого Ярослава Мудрого. В то время между потомками Ярослава, Ольговичами и Мстиславовичами, шла борьба за власть и постоянные княжеские дрязги.

В 1146 году старший брат Игоря, киевский князь Всеволод, назначил его своим наследником, что вовлекло Игоря в борьбу за престол. Правление Игоря длилось менее двух недель.

Во время битвы под Киевом с князем Изяславом его войско изменило ему, и Игорь попал в плен. Там он тяжело заболел и чуть не умер. В этом состоянии Игорь попросил разрешения принять монашество и вскоре принял постриг в Феодоровском монастыре в Киеве под именем Игнатий.

После выздоровления Игорь вел жизнь, посвященную служению Богу, молитве и покаянию. Однако через год, во время богослужения, толпа ненавистников ворвалась в храм, где он молился перед иконой Богоматери, и жестоко убили его.

По преданию, когда тело Игоря вечером внесли в храм для отпевания, произошло чудо: все свечи храма внезапно загорелись. Его похоронили в монастыре святого Симеона на окраине Киева, и вскоре у его мощей стали совершаться чудеса.

В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

Князь Игорь Ольгович, Черниговский (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 5 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

не рекомендуется долго спать - считается, что можно проспать всю жизнь

не следует браться за домашние дела

строго запрещено тратить большие суммы денег

Также наши предки считали, что после заката не стоит выходить на улицу, поскольку это может принести несчастья и болезни. В частности, сегодня не разрешается подходить к незнакомым людям и знакомиться с ними, поскольку считается, что они могут навлечь беду.

Народные приметы и традиции этого дня

восточный ветер - лето будет дождливым и ветреным

хорошая погода - хорошо уродит зерно

теплый и ясный день - будет большой урожай

утром вялые пчелы - будет дождь

над водой стелется туман - будет много грибов

сильная роса - к дождю

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Кирилл, Дмитрий, Лаврентий, Симон, Таисия, Аполлон, Гаврила, Георгий, Гордий, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.

По гороскопу люди, родившиеся сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: