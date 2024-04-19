5 бюджетних смартфонів 2024 року, від яких усі в захваті

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 - це фантастичне поєднання продуктивності та ціни, що забезпечує достатню потужність для більшості потреб за ціною 300 доларів.

Все починається з чудового 6,5-дюймового дисплея Super AMOLED A25 - високоякісної панелі із частотою 120 Гц. Galaxy A25 оснащений процесором Exynos 1280, і хоча його не сплутати з флагманським чіпсетом, у нього все ж таки достатньо продуктивності для повсякденних завдань і скромних ігор.

На відміну від Galaxy A24, цьогорічна модель підтримує 5G, що забезпечує більш високу швидкість передачі даних. Samsung також оснастила A25 6 ГБ оперативної пам'яті, що полегшує роботу користувача.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G - досить чудовий пристрій. Він має 6,5-дюймовий дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Оскільки він оснащений OLED-панеллю замість РК-дисплея, він може похвалитися кращою яскравістю та насиченими кольорами, ніж практично всі його конкуренти.

Його також можна налаштувати з 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ вбудованої пам'яті, а акумулятор ємністю 5 000 мА/год забезпечує величезну довговічність.

Хоча його дизайн не надто вражаючий, полікарбонат, який Samsung використовує на задній панелі, має приємну матову поверхню, яка більше схожа на скло ніж на дешевий пластик.

Нарешті, A15 поставляється з чотирирічним терміном оновлень безпеки та трьома роками оновлень ОС, що довше, ніж більшість телефонів у цьому ціновому діапазоні.

Galaxy A15 5G

iPhone SE 2022

iPhone SE 2022 - це третє покоління популярної та компактної SE-лінійки смартфонів від Apple. Зовні пристрій важко відрізнити від попередника, оскільки корпус, камери, екран та інше були безпосередньо перенесені з SE 2020, і це нормально, так як суть SE 3 в іншому - в новому залізі.

Компанія Apple оснастила гаджет передтоповим процесором Apple A15 Bionic, збільшила кількість оперативної пам'яті до 4 ГБ, додала підтримку мереж 5G та збільшила ємність акумулятора, що дало суттєвий приріст швидкості роботи та автономності, а разом із ними і значний запас на майбутнє.

iPhone SE 2022

Moto G Play 2024

Для тих, у кого дуже обмежений бюджет, Moto G Play 2024 добре підійде за всіма параметрами. Він оснащений швидким процесором Snapdragon 680, а також 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Хоча останнє число може бути невеликим, у телефоні є слот для картки microSD, тому ви можете додати більше місця, коли вам це знадобиться. Його 6,5-дюймовий РК-екран також чіткий із частотою оновлення 90 Гц.

Moto G Play навіть має ступінь захисту IP52 від пилу та води. Цього достатньо, щоб захиститись від випадкового сплеску рідини.

Moto G Play 2024

OnePlus Nord N30 5G

Коли Nord N30 тільки-но з'явився, в ньому було практично все, що можна побажати від телефону вартістю 300 доларів.

Його чіп Snapdragon 695 5G забезпечує високу продуктивність і швидкий бездротовий зв'язок, сумісний з усіма великими операторами, не кажучи вже про хороші характеристики, включаючи 8 ГБ ОЗП та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Він також оснащений великим 6,7-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що рідко зустрічається на бюджетних телефонах, оскільки більшість конкурентів оснащені повільнішими панелями із частотою 60 Гц або 90 Гц.

Завдяки провідній зарядці потужністю 50 Вт ви також можете швидко зарядити акумулятор. Але найголовніше, ціна Nord 30 нещодавно знизилася з 300 до 250 доларів, що робить його, безперечно, вигідним.

OnePlus Nord N30 5G