5 бюджетных смартфонов 2024 года, от которых все в восторге

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 - это фантастическое сочетание производительности и цены, обеспечивающее достаточную мощность для большинства нужд по цене 300 долларов.

Все начинается с великолепного 6,5-дюймового дисплея Super AMOLED A25 - высококачественной панели с частотой 120 Гц. Galaxy A25 оснащен процессором Exynos 1280, и хотя его не спутать с флагманским чипсетом, у него все же достаточно производительности для повседневных задач и скромных игр.

В отличие от Galaxy A24, модель этого года поддерживает 5G, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Samsung также оснастила A25 6 ГБ оперативной памяти, что упрощает работу пользователя.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A15 5G

Galaxy A15 5G - довольно замечательное устройство. Он имеет 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц. Поскольку он оснащен OLED-панелью вместо ЖК-дисплея, он может похвастаться лучшей яркостью и более насыщенными цветами, чем практически все его конкуренты.

Его также можно настроить с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, а аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч обеспечивает огромную долговечность.

Хотя его дизайн не слишком впечатляющий, поликарбонат, который Samsung использует на задней панели, имеет приятную матовую поверхность, которая больше похожа на стекло, чем на дешевый пластик.

Наконец, A15 поставляется с четырехлетним сроком обновлений безопасности и тремя годами обновлений ОС, что дольше, чем у большинства телефонов в этом ценовом диапазоне.

Galaxy A15 5G

iPhone SE 2022

iPhone SE 2022 - это третье поколение популярной и компактной SE-линейки смартфонов от Apple. Снаружи устройство сложно отличить от предшественника, так как корпус, камеры, экран и т.д. были непосредственно перенесены с SE 2020, и это нормально, так как суть SE 3 в другом - в новом железе.

Компания Apple оснастила гаджет предтоповым процессором Apple A15 Bionic, увеличила количество оперативной памяти до 4 ГБ, добавила поддержку сетей 5G и увеличила емкость аккумулятора, что дало существенный прирост скорости работы и автономности, а вместе с ними и значительный запас на будущее.

iPhone SE 2022

Moto G Play 2024

Для тех, у кого очень ограниченный бюджет, Moto G Play 2024 года хорошо подойдет по всем параметрам. Он оснащен быстрым процессором Snapdragon 680, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Хотя последнее число может показаться небольшим, в телефоне есть слот для карты microSD, поэтому вы можете добавить больше места, когда вам это понадобится. Его 6,5-дюймовый ЖК-экран также четкий с частотой обновления 90 Гц.

Moto G Play даже имеет степень защиты IP52 от пыли и воды. Этого достаточно, чтобы защититься от случайного всплеска жидкости.

Moto G Play 2024

OnePlus Nord N30 5G

Когда Nord N30 только появился, в нем было практически все, что можно пожелать от телефона стоимостью 300 долларов.

Его чип Snapdragon 695 5G обеспечивает высокую производительность и быструю беспроводную связь, совместимую со всеми крупными операторами, не говоря уже о хороших характеристиках, включая 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Он также оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что редко встречается на бюджетных телефонах, поскольку большинство конкурентов оснащены более медленными панелями с частотой 60 Гц или 90 Гц.

Благодаря проводной зарядке мощностью 50 Вт вы также можете быстро зарядить аккумулятор. Но самое главное, цена Nord 30 недавно снизилась с 300 до 250 долларов, что делает его, несомненно, выгодным.

OnePlus Nord N30 5G