5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір

Картина розповідає історію життя і роботи вченого-фізика зі Сполучених Штатів. Під час Другої світової війни Роберт Оппенгеймер займався безпрецедентним створенням атомної зброї, розробка якої відбувалася згідно із запущеним Мангеттенським проєктом. Усі ці події спричинили низку змін.

Кадр з фільму "Оппенгеймер"

Фінеас Тейлор Барнаум випередив свій час, подарувавши світові безліч новаторських ідей. Живучи в XIX столітті, він став основоположником маркетингу, організувавши бродячий цирк, що користувався неймовірним успіхом. Про його яскраве і вражаюче життя і піде мова у фільмі.

Кадр з фільму "Найвеличніший шоумен"

Історія Джона Форбса Неша-молодшого розповість про талановитого математика, що зробив вагомий внесок в теорію ігор. Однак його видатний розум був помічений не тільки вченими - агент ЦРУ доручає Нешу роботу з дешифрування прихованої в публічних джерелах таємної інформації. Чим це загрожує молодому генію?

Кадр з фільму "Ігри розуму"

Коли на східному фронті тільки почалася Друга світова, багато хто в Англії були впевнені, що з Гітлером можна домовитися. Цією думки тримався тодішній прем'єр-міністр Чемберлен, проте Уїнстон Черчілль збирав голоси в парламенті, щоб змінити політику Британії.

Кадр з фільму "Темні часи"

Історія життя одного з найвидатніших умів планети, засновника компанії Apple, Стіва Джобса.

Кадр з фільму "Стів Джобс"