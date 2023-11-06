ua en ru
Пн, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

9 закордонних фільмів, які було відзнято в Україні

Понеділок 06 листопада 2023 19:21
UA EN RU
9 закордонних фільмів, які було відзнято в Україні Закордонні фільми зняті в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Україна - дуже красива і це не секрет. Від наших краєвидів неможливо відірвати очей. Саме тому українські місцеві локації ваблять закордонних режисерів та продюсерів, які знімають популярні фільми.

Про те, які саме фільми були зняті в Україні, розповідає РБК-Україна створивши власну підбірку.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Тенет

Науково-фантастичний бойовик-трилер 2020 року, написаний та зрежисований Крістофером Ноланом. В центрі сюжету постає секретний агент, який вчиться управляти потоком часу, щоб запобігти нападу з майбутнього.

В цьому фільмі засвітилися київська національна опера, бібліотека імені Володимира Вернадського, а також підрозділ національної поліції.

Ціна правди

Цей фільм розповідає історію Голодомору, яку головний герой розслідував в українських селах та містах.

Трансформери 3

Третя частина надпопулярних Трансформерів розповідає історію Чорнобильської катастрофи. Тому, деякі кадри зняті саме у місті Прип’ять.

Будинок літаючих кинджалів

Красива історія кохання воїна Джинома і його вірної подруги на тлі чудової, чарівної природи. І природа є українська, адже знімальна група понад 70 днів провела у місті Косів, що знаходиться в Івано-Франківській області.

Останній найманець

Політичні інтриги, що постають у центрі фільму з Жан Клод Ван Дамом у головній ролі показують сцени з Парижу, які насправді було відзнято у Києві.

Гіркі жнива

Історія фільму розповідає події Голодомору у 1932-1933 роках. Ця англомовна історія повністю відзнята в Україні.

Поліцейська історія 4

Фільм з Джекі Чаном у головній ролі, який також показав українські краєвиди. У сюжеті актор є поліціянтом, який співпрацює з Інтерполом.

Перевізник 3

За сюжетом фільму, колишній десантник Френк Мартін має непоганий бізнес перевозить будь-які вантажі по французькому Середземномор’ю і робить свою роботу швидко та якісно. І у третьому сезоні фільму деякі сцени було відзнято в аеропорту та на вокзалі міста Одеси.

І все освітилося

Історія молодого американця єврейського походження, який намагається знайти жінку, яка врятувала його дідуся за часів Другої Світової Війни в українському селі. Деякі кадри цього фільму також зняті в Одесі.

Раніше ми писали про 7 українських фільмів, які не поступаються голлівудським.

Також читайте наш матеріал про 6 атмосферних осінніх фільмів для холодних вечорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
фільми