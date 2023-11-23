"Закохана в пустелі", "Маленькі жінки" і ще три фільми про письменниць, які варто подивитися

23 листопада в українських кінотеатрах розпочалися покази фільму "Закохана в пустелі" Марґарете фон Тротти - стрічки з Берлінського кінофестивалю, у якій ведеться оповідь за реальними подіями з життя Інґеборґ Бахман і Макса Фріша - одних із найвизначніших письменників 20 століття.

Кінокритикиня Єлизавета Сушко спеціально для РБК-Україна (проект Styler) зібрала пʼять найновіших фільмів, які радить подивитися, щоб дізнатися про жінок в літературі - реальних та вигаданих.

"Фільм письменниці"

Можливо ви бачили цей чорно-білий меланхолійний фільм Хонг Сан Су на Київському Тижні Критики в 2022 році. Чи, можливо, бачили інші фільму корейського режисера. Бо кожного разу його герої й героїні їдять традиційну їжу, пʼють різний алкоголь та роздумують в голос про сенс мистецтва.

"Фільм письменниці" не виняток. Головна героїня відома південнокорейська літераторка, яка стикнулася з кризою. Випадково вона зустрічає неймовірно гарну та талановиту акторку і вирішує, що хоче зняти свій фільм. Вони разом гуляють містом, сидять в кавʼярні та обирають книги, обговорюючи не лише кіно, але і всі напрямки мистецького прояву та натхнення.

Кадр з “Фільму письменниці"

"Маленькі жінки"

Цього року Ґрета Ґервіґ підняла галас своїм фільмом "Барбі" і стала найкасовішою жінкою-режисеркою. Але її фемінізм у кіно творах раніше обходився без гліттера та рожевого.

Зокрема, "Маленькі жінки" - екранізація однойменного роману Луїзи Мей Олкотт 1868 року про чотирьох сестер, які дорослішають у патріархальному світі. Одна з них, Джо (Сірша Ронан), попри тиск та сумніви обирає письменництво замість чоловіка. Навіть такого, якого втілив на екрані Тімоті Шаламе.

"Анатомія падіння"

Втретє в історії Каннського кінофестивалю головну нагороду - "Золоту пальмову гілку" - цьогоріч отримала жінка. Мова про Жюстін Тріє. В Україні її стрічку можна буде переглянути з 14 грудня в кінотеатральному прокаті.

В центрі сюжету судового триллеру німецька письменниця Сандра (Сандра Гюллер), яку звинувачують у вбивстві її чоловіка в їх будинку в Альпах. Він теж був письменником, але менш успішним. Чи визнає французький суд це вагомим аргументом - підсудна успішніша, так ще і надихалася ідеями свого чоловіка для написання власних книжок.

"Ширлі"

Фільм Джозефін Деккер засновано на однойменному романі Сьюзен Скарф Меррелл, в якому розгортається реальне життя письменниці Ширлі Джексон (Елізабет Мосс). Авторка жахів на рівні зі Стівеном Кінгом впадає у кризу та безумство. Між світом реальним та вигаданим, алкоголем та наркотиками жінка намагається спіймати ідеї для нового оповідання.

Світова премʼєра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс", де не тільки підкреслили феноменальність акторки Елізабет Мосс, але і нагородити стрічку особливою відзнакою.

Кадр з фільму “Ширлі"

"Закохана в пустелі"

Новий фільм легенди німецької режисерки Марґарете фон Тротти розповідає палку історію кохання Інґеборґ Бахман і Макса Фріша. Вони надихаються один одним, купаються в любові та занурюються у пристрасть. Коли ж вона втихає, письменниця вирушає в пустелі - щоб віднайти себе, свої справжні бажання та нове натхнення.

Бахман зіграла акторка Вікі Кріпс, яку ми минулого року бачили у фільмі "Корсет" в ролі Королеви Сісі. Заворожуюча пустеля, глибоку портрети на екрані втілив оператор кінокартин "Нуль калорій" і "Малюк Джо" Мартін Гшлахт. За їх роботу на кінофестивалі в Берліні фільм хвалили найбільше.