5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер

Картина повествует историю жизни и работы ученого-физика из Соединенных Штатов. Во время Второй мировой войны Роберт Оппенгеймер занимался беспрецедентным созданием атомного оружия, разработка которого проходила согласно запущенному Мангеттенскому проекту. Все эти события повлекли за собой ряд изменений.

Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Финеас Тейлор Барнаум опередил свое время, подарив миру множество новаторских идей. Живя в XIX веке, он стал основателем маркетинга, организовав бродячий цирк, пользовавшийся невероятным успехом. О его яркой и впечатляющей жизни и пойдет речь в фильме.

Кадр из фильма "Величайший шоумен"

История Джона Форбса Нэша-младшего расскажет о талантливом математике, внесшем весомый вклад в теорию игр. Однако его выдающийся ум был замечен не только учеными – агент ЦРУ поручает Нэшу работу по дешифровке скрытой в публичных источниках тайной информации. Чем это грозит молодому гению?

Кадр из фильма "Игры разума"

Когда на восточном фронте только началась Вторая мировая, многие в Англии были уверены, что с Гитлером можно договориться. Это мнение придерживался тогдашний премьер-министр Чемберлен, однако Уинстон Черчилль собирал голоса в парламенте, чтобы изменить политику Британии.

Кадр из фильма "Темные времена"

История жизни одного из величайших умов планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса.

Кадр из фильма "Стив Джобс"