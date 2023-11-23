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5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер

Четверг 23 ноября 2023 19:33
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5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер Кадр из фильма "Опенгеймер"
Автор: Юлия Любченко

Биографические фильмы переносят нас в мир увлекательных приключений, поразительных достижений и жизненных историй. И главное – реальных!

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 5 лент с высоким рейтингом IMDb о выдающихся личностях, которые можно посмотреть легально на украинском языке на медиасервисе MEGOGO.

Оппенгеймер (IMDb - 8.5)

Картина повествует историю жизни и работы ученого-физика из Соединенных Штатов. Во время Второй мировой войны Роберт Оппенгеймер занимался беспрецедентным созданием атомного оружия, разработка которого проходила согласно запущенному Мангеттенскому проекту. Все эти события повлекли за собой ряд изменений.

5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер

Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Величайший шоумен (IMDb - 7.5)

Финеас Тейлор Барнаум опередил свое время, подарив миру множество новаторских идей. Живя в XIX веке, он стал основателем маркетинга, организовав бродячий цирк, пользовавшийся невероятным успехом. О его яркой и впечатляющей жизни и пойдет речь в фильме.

5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер

Кадр из фильма "Величайший шоумен"

Игры разума (IMDb - 8.3)

История Джона Форбса Нэша-младшего расскажет о талантливом математике, внесшем весомый вклад в теорию игр. Однако его выдающийся ум был замечен не только учеными – агент ЦРУ поручает Нэшу работу по дешифровке скрытой в публичных источниках тайной информации. Чем это грозит молодому гению?

5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер

Кадр из фильма "Игры разума"

Темные времена (IMDb - 7.4)

Когда на восточном фронте только началась Вторая мировая, многие в Англии были уверены, что с Гитлером можно договориться. Это мнение придерживался тогдашний премьер-министр Чемберлен, однако Уинстон Черчилль собирал голоса в парламенте, чтобы изменить политику Британии.

5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер

Кадр из фильма "Темные времена"

Стив Джобс (IMDb - 7.2)

История жизни одного из величайших умов планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса.

5 биографических фильмов с высоким рейтингом на сегодняшний вечер

Кадр из фильма "Стив Джобс"

Ранее мы писали о фильмах"Влюбленная в пустыне", "Маленькие женщины" и еще три фильма о писательницах.

Также читайте наш материал о 9 зарубежных фильмах, отснятых в Украине.

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