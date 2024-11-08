5 безкоштовних відеоредакторів, які допоможуть зробити ваші відео на YouTube яскравіше

HitFilm (безкоштовний відеоредактор, який можна оновити)

HitFilm має безліч функцій, які сподобаються будь-якому користувачеві YouTube. Деякі з більш просунутих можливостей, такі як хромакей і картинка в картинці, коштуватимуть вам гроші. Плюс, є ще багато того, що може сподобатися в цьому безкоштовному відеоредакторі YouTube навіть якщо ви ніколи не купите доповнення.

Додаток має автоматичне збереження кожну хвилину, десятки клавіш, кольорові позначки (для 3D-ефектів, тексту, моделей, складених знімків, зображень та багато іншого), а також можливість обрізати кліп і анімувати його, щоб контролювати, яка частина буде видно.

Ви також можете задати максимальний рівень скасування, отримати доступ до кількох параметрів шаблонів за замовчуванням, включаючи 1080p Full HD, мікшувати та балансувати звук, а також використовувати корисний інструмент вибору, щоб захопити все до або після заголовка відтворення.

Безкоштовний план підтримує необмежений експорт HD, але має певні обмеження. Вбудована бібліотека обмежена 10 музичними файлами, 25 звуковими ефектами та п'ятьма шаблонами. Також доступно менше візуальних ефектів у порівнянні з планами Creator та Pro.

Цей безкоштовний редактор YouTube був розроблений для Windows 11/10 64-bit та macOS 13/12/11. Мінімальна вимога до оперативної пам'яті становить 8 ГБ, але вони рекомендують 16 ГБ.

Плюси

Короткий інтерфейс користувача

Безліч опцій, що налаштовуються

Часті оновлення з покращеннями/функціями

Мінуси

Високі системні вимоги

Багато функцій необхідно набувати через доповнення

HitFilm (фото: Lifewire)

CapCut (редактор YouTube, повний безкоштовних ресурсів)

CapCut належить тій же компанії, яка володіє неймовірно популярним додатком TikTok. Він був випущений в 2020 році, тому набагато новіший деяких інших варіантів. Тим не менш, він цілком здатний створювати чудові відео для YouTube.

Ось кілька найважливіших функцій, які слід враховувати:

десятки голосів для перетворення тексту на мову для читання субтитрів

п'ять дозволів експорту, включаючи 4K

вилучення звуку з відеофайлів

величезна кількість поєднань клавіш

автозбереження та відстеження руху

кілька варіантів макету для використання переваг кількох моніторів

розширені текстові інструменти та безліч музичних та звукових ефектів, а також наклейки, ефекти, переходи та фільтри, які можна швидко застосувати до свого відео

CapCut доступний на Windows, а також є веб-версія та додатки для macOS, Android та iOS.

Плюси

Є настільна та веб-версія

Відрізняється безкоштовною аудіоколекцією

Включає персонажів зі штучним інтелектом, які озвучують те, що ви друкуєте

Мінуси

Деякі функції доступні лише протягом обмеженого часу за безкоштовні кредити Pro

CapCut (фото: Lifewire)

Clipchamp (онлайн-редактор YouTube для простих проектів)

Якщо вам потрібний лише швидкий редактор для вашого відео на YouTube, вам підійде Clipchamp від Microsoft. Він повністю працює онлайн (і вбудований у Windows 11), тому завантаження програмного забезпечення не потрібне. Крім того, він не може бути простішим у використанні.

Цей безкоштовний сайт для редагування відео може створювати HD-відео, експортувати в MP4 та приймати аудіо, відео та зображення. А ще він може робити озвучку, просто вводячи текст, змінювати швидкість будь-якого відеокліпу, розмір або обрізати відео, щоб вони вписувалися в екран.

Ви можете додавати контент у ваше відео, завантажуючи файли на сайт Clipchamp з телефону або комп'ютера, а також імпортуючи їх з Google Drive або OneDrive. Перетягніть їх на часову шкалу, щоб упорядкувати файли та вирізати те, що вам не потрібно.

Оскільки цей редактор онлайн, він працює з усіма операційними системами. Підтримується швидка реєстрація через обліковий запис Google або Microsoft.

Плюси

Завантаження програмного забезпечення не потрібне

Швидка реєстрація

Інтуїтивно зрозуміле редагування

Велика бібліотека безкоштовного аудіо- та відеоконтенту

Експорт до 1080 р.

Автоматичне написання на основі штучного інтелекту

Мінуси

Деякі з наведених варіантів не безкоштовні

Clipchamp (фото: Lifewire)

Lightworks (простий у використанні редактор відео для YouTube)

Lightworks - відзначений нагородами відеоредактор, який повністю безкоштовний, якщо вам не потрібні всі додаткові функції. Одне з основних обмежень, яке може насторожити вас, полягає в тому, що він не включає всі формати експорту, що підтримуються в Lightworks Pro.

Цей варіант ідеально підходить для користувачів YouTube з багатьох причин: ви можете додати свій голос прямо на тимчасову шкалу, імпортувати відео пакетами, створювати макроси для швидшого редагування, переглядати шрифти в реальному часі, експортувати відео до 720p і публікувати їх безпосередньо у своєму обліковому записі YouTube .

Серед інших функцій цієї програми можна відзначити підтримку перетягування, "підганяння під заповнення", повноекранний режим, макети, що налаштовуються, точне обрізання за допомогою клавіатури, перемикання між кліпами з декількох камер, автоматичну синхронізацію при імпорті, переходи і фільтри, пакетний експорт і порівняння відтворення двох джерел.

Вбудовані ефекти та переходи доступні безкоштовно, але для доступу до додаткових функцій, таких як безкоштовна фонова музика, складна анімація, розширені текстові накладення та багато іншого, вам знадобиться обліковий запис Create або Pro.

Офіційний список операційних систем, на яких він працює, включає Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS 10.14 або вище, а також Ubuntu та інші версії Linux. Рекомендується мати щонайменше 4 ГБ оперативної пам'яті.

Плюси

Завантажуйте безпосередньо на YouTube

Продовжуйте редагування під час рендерингу чи експорту

Безкоштовні відеоуроки

Автозбереження та фонова обробка

Мінуси

Неможливо експортувати до UHD 4K

Відсутні функції спільної роботи, наявні у версії Pro

Lightworks (фото: Lifewire)

Filmora (додаток для редагування YouTube на базі штучного інтелекту)

Додаток досить простий у використанні, але при цьому містить кілька чудових функцій, таких як згенерована ШІ музика, відеопереходи та базові інструменти редагування.

Редакторам YouTube також сподобаються ці функції: експорт у форматі 720p, додавання власного голосу прямо з телефону, накладання іншого відео для ефекту "картинка в картинці", відправка готового відео безпосередньо на YouTube.

Також у додатку можна миттєво застосовувати теми до всього відео, використовувати власну музику або вибір із галереї, додавати заголовки із забавними стилями та регулювати швидкість кліпу.

Filmora працює на Android та iOS. Є також версія Filmora для ПК, але вона залишає великий водяний знак посередині відео, якщо ви не заплатите за його видалення.

Плюси

Включає безкоштовну музику та інші доповнення

Жодної реклами

Часті поновлення

Мінуси

Додає водяний знак унизу

Filmora (фото: Lifewire)