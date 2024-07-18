Як отримати текстову версію будь-якого відео на YouTube за лічені секунди

Іноді потрібно швидко отримати текстову версію відео на YouTube, будь то для роботи, навчання або особистих цілей. Існують способи, що дозволяють перетворити мову з відео на текст буквально за лічені секунди.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Як знайти та використовувати функцію транскрипції на YouTube

Відкрийте відео, яке хочете подивитись

В описі під відео знайдіть посилання "...ще" (три крапки) і натисніть на неї

Прокрутіть вниз опис (якщо потрібно) до розділу "Розшифрування відео" та натисніть кнопку "Показати текст відео"

Після натискання на посилання "...ще" ви побачите кнопку з написом "Розшифрування відео" (фото: The Verge)

Ви автоматично повернетеся до початку сторінки. У правому верхньому куті з'явиться поле "Розшифрування відео" з усім текстом відео, який синхронізуватиметься з аудіодоріжкою.

У ньому будуть вказані тимчасові мітки, але якщо вони вам заважають, ви можете їх відключити у настільному додатку YouTube. Для цього натисніть три точки у правому верхньому куті транскрипта і виберіть "Показати або приховати тимчасові мітки".

Якщо ви хочете використовувати текст в іншому місці, просто виділіть курсором потрібну частину транскрипта, скопіюйте її та вставте.

Транскрипт з тимчасовими мітками відображатиметься збоку від відео (фото: The Verge)

Порада: При вставці тексту в інший документ рекомендується використовувати опцію "Вставити та зберегти форматування" або "Вставити без форматування", щоб уникнути копіювання реклами або інших елементів разом із текстом транскрипції.

Розшифровка відео на YouTube через мобільний додаток

Функція транскрипції доступна в мобільному додатку YouTube. Інструкції щодо її пошуку практично ідентичні, проте в мобільній версії не можна відключити тимчасові мітки.

Неточність транскрипції

Варто відзначити, що автоматично згенеровані субтитри або транскрипти YouTube іноді бувають неточними до смішного.

Якщо вам потрібна більш якісна розшифровка, можна спробувати додаток Google Recorder, який встановлений на телефонах Pixel, але доступний і для інших пристроїв на Android.

Recorder додає реальну структуру пропозиції - точки, великі літери тощо - що робить його набагато зручнішим для читання.