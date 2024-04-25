10 найкращих графічних редакторів на будь-який смак. Вони абсолютно безкоштовні!

Найбільш передові графічні редактори, такі як програми Adobe, коштують значних коштів. Однак є безкоштовні альтернативи, які надають гідний набір функцій, достатній для задоволення потреб більшості користувачів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Lifewire, Creative Bloq, PCMag.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі безкоштовні графічні редактори, які допоможуть навіть новачкам.

Inkscape

Цей універсальний графічний редактор пропонує широкий спектр інструментів і функцій, які часто відсутні в інших аналогічних програмах. Серед них особливо варто виділити альфа-змішування, клонування об'єктів та використання маркерів.

Повна сумісність з різними моделями кольорів робить Inkscape привабливою альтернативою Adobe Illustrator як у веб-дизайні, так і в області поліграфії. Незважаючи на простий інтерфейс, у цій програмі можна створювати як прості, так і складні проекти.

На особливу увагу заслуговують такі функції, як конвертація растрових зображень у векторні, створення обведення зі змінною шириною та підтримка файлів формату Illustrator.

Inkscape (фото: Inkscape)

Vectr

Vectr надає повний набір функцій, необхідних для створення векторної графіки, а також безліч можливостей для використання фільтрів, тіней та шрифтів, що дозволяє вирішити більшість щоденних завдань дизайнера.

Особливо цінними є можливості спільного редагування та синхронізації, які дозволяють працювати у колаборації з іншими користувачами у будь-який час та у будь-якому місці.

Додаток надається безкоштовно, але з обмеженням на 30 МБ дискового простору. У преміум-версії відсутнє це обмеження. Крім того, вона надає доступ до ексклюзивних наборів контенту та функцій штучного інтелекту, таких як видалення фону та генерація зображень за текстовими описами.

Vectr (фото: Snapcraft)

BoxySVG

BoxySVG - простий інструмент для створення векторної графіки, який стане в нагоді як веб-дизайнерам-початківцям і розробникам, так і досвідченим професіоналам. Він працює прямо в браузері і не поступається настільним редакторам за функціональністю.

Додаток відрізняється інтуїтивним інтерфейсом та високою продуктивністю. У ньому є всі основні інструменти, такі як олівці, пензлі, текст, клонування та форми, хоча його арсенал не такий великий, як професійний софт.

BoxySVG підтримує гарячі клавіші та дозволяє експортувати проекти у всі популярні формати файлів.

BoxySVG (фото: SitePoint)

GIMP

GIMP - це безкоштовний графічний додаток з відкритим кодом. Він пропонує широкий набір інструментів для малювання, корекції кольору, клонування, виділення, покращення та інших операцій.

Інтерфейс GIMP відрізняється від популярного Photoshop, але пошук необхідних інструментів не займає багато часу.

Команда GIMP забезпечила сумісність із різними форматами зображень, що дозволяє легко працювати з ними. Крім того, програма має вбудований файловий менеджер, аналогічний Bridge у продуктах від Adobe.

GIMP (фото: Desde Linux)

Photo Pos Pro

Якщо ви користувач Windows і не потребуєте такого великого набору інструментів, як GIMP, то ви можете звернути увагу на Photo Pos Pro - відмінний вибір для редагування зображень.

Програма спеціалізується на операціях з фотографіями і чудово справляється з базовими завданнями, такими як корекція контрасту, освітлення та насиченості. Однак Photo Pos Pro також підходить для більш складних маніпуляцій.

Програма відрізняється доброзичливим інтерфейсом і докладною довідкою, що робить її зручною для користувачів-початківців.

Photo Pos Pro (фото: 1progs)

Paint.NET

Paint.NET - це альтернатива вбудованій програмі Paint у Windows. Незважаючи на схожість у назвах, вони значно відрізняються: Paint.NET є більш сучасним і функціональним редактором.

Команда розробників приділяє особливу увагу зручності використання та впроваджує Paint.NET функції, спрямовані на редагування зображень, а не створення графіки. Проте у програмі є можливості для управління перспективою, маніпулювання пікселями на полотні, клонування виділених областей та багато іншого.

Завдяки підтримці шарів, широкому вибору інструментів для виділення та налаштувань, таких як яскравість, контрастність та криві, Paint.NET може бути чудовою альтернативою Photoshop.

Ви можете завантажити Paint.NET безкоштовно з офіційного сайту, але є можливість придбати його в магазині Windows Store за 10 доларів, якщо ви хочете підтримати розробників.

Paint.NET (фото: Microsoft Store)

Pinta

Pinta - це легкий редактор з відкритим кодом, який натхненний Paint.NET. На відміну від останнього, Pinta доступний на всіх популярних платформах та забезпечує можливості для створення та редагування растрових зображень.

Програма має гарний баланс між простотою використання та функціональністю. З її допомогою будь-який користувач зможе легко виконувати стандартні завдання, такі як малювання ліній та фігур, видалення частин об'єктів, застосування різних ефектів та робота з кількома шарами.

Pinta (фото: Snapcraft)

Pixlr

Pixlr надає доступ до більш ніж 600 ефектів, накладень та рамок. У цьому сервісі ви зможете виконати всі основні завдання фоторедактора, такі як зміна розміру зображень, їх обрізання, видалення ефекту червоних очей, відбілювання зубів та багато іншого.

Якщо ви знайомі з Photoshop, ви легко розберетеся з веб-версією Pixlr, оскільки інтерфейси цих редакторів дуже схожі.

Програму можна використовувати безкоштовно з обмеженням на завантаження 3 фотографій на день та з наявністю реклами. Також доступна преміум-версія Pixlr без зазначених обмежень, яка пропонується за підпискою за 2 долари на місяць та вище.

Pixlr (фото: Pixlr Blog)

RawTherapee

RawTherapee - це глибокий редактор для обробки RAW-файлів, що має широкий спектр можливостей. Достаток налаштувань робить його трохи складним для новачків, проте досвідченіші користувачі знайдуть тут безліч цінних інструментів.

У RawTherapee можна тонко налаштувати кожну деталь фотографії, коригувати різкість, колірний баланс, усувати шуми, а також регулювати експозицію, баланс білого, криві та багато інших параметрів. При цьому завдяки інструментам, що не руйнують, вихідне зображення залишається незмінним до завершення роботи.

RawTherapee (фото: Wikimedia)

Blender

Blender - це передовий безкоштовний редактор тривимірної графіки з відкритим вихідним кодом, який заслужено вважається одним із найкращих у своєму класі та доступний на всіх основних платформах.

У Blender існує величезна спільнота користувачів, а розробники постійно вдосконалюють програму, додаючи нові функції та покращуючи вже існуючі. Цей редактор надає повний набір інструментів для роботи із тривимірною графікою: моделювання, текстурування, анімація, рендеринг та композитинг об'єктів.

Blender (фото: Wikimedia)