5 бесплатных видеоредакторов, которые помогут сделать ваши видео на YouTube ярче

HitFilm (бесплатный видеоредактор, который можно обновить)

HitFilm имеет множество функций, которые понравятся любому пользователю YouTube. Некоторые из более продвинутых возможностей, такие как хромакей и картинка в картинке, будут стоить вам денег. Плюс, есть еще много того, что может понравиться в этом бесплатном видеоредакторе YouTube, даже если вы никогда не купите дополнение.

Приложение имеет автоматическое сохранение каждую минуту, десятки сочетаний клавиш, цветные метки (для 3D-эффектов, текста, моделей, составных снимков, изображений и многого другого), а также возможность обрезать клип и анимировать его, чтобы контролировать, какая часть будет видна.

Вы также можете задать максимальный уровень отмены, получить доступ к нескольким параметрам шаблонов по умолчанию, включая 1080p Full HD, микшировать и балансировать звук, а также использовать полезный инструмент выбора, чтобы захватить все до или после заголовка воспроизведения.

Бесплатный план поддерживает неограниченный экспорт HD, но имеет некоторые ограничения. Встроенная библиотека ограничена 10 музыкальными файлами, 25 звуковыми эффектами и пятью шаблонами. Также доступно меньше визуальных эффектов по сравнению с планами Creator и Pro.

Этот бесплатный редактор YouTube был разработан для Windows 11/10 64-bit и macOS 13/12/11. Минимальное требование к оперативной памяти составляет 8 ГБ, но они рекомендуют 16 ГБ.

Плюсы

Лаконичный пользовательский интерфейс

Множество настраиваемых опций

Частые обновления с улучшениями/функциями

Минусы

Высокие системные требования

Многие функции необходимо приобретать через дополнения

HitFilm (фото: Lifewire)

CapCut (YouTube-редактор, полный бесплатных ресурсов)

CapCut принадлежит той же компании, которая владеет невероятно популярным приложением TikTok. Оно было выпущено в 2020 году, поэтому намного новее некоторых других вариантов. Тем не менее, оно вполне способно создавать отличные видео для YouTube.

Вот несколько наиболее важных функций, которые следует учитывать:

десятки голосов для преобразования текста в речь для чтения субтитров

пять разрешений экспорта, включая 4K

извлечение звука из видеофайлов

огромное количество сочетаний клавиш

автосохранение и отслеживание движения

несколько вариантов макета для использования преимуществ нескольких мониторов

расширенные текстовые инструменты и бесчисленное множество музыкальных и звуковых эффектов, а также наклейки, эффекты, переходы и фильтры, которые можно быстро применить к своему видео

CapCut доступен на Windows, а также есть веб-версия и приложения для macOS, Android и iOS.

Плюсы

Есть настольная и веб-версия

Отличается бесплатной аудиоколлекцией

Включает в себя персонажей с искусственным интеллектом, которые озвучивают то, что вы печатаете

Минусы

Некоторые функции доступны только в течение ограниченного времени за бесплатные кредиты Pro

CapCut (фото: Lifewire)

Clipchamp (онлайн-редактор YouTube для простых проектов)

Если вам нужен только быстрый редактор для вашего видео на YouTube, вам подойдет Clipchamp от Microsoft. Он полностью работает онлайн (и встроен в Windows 11), поэтому загрузка программного обеспечения не требуется. Кроме того, он не может быть проще в использовании.

Этот бесплатный сайт для редактирования видео может создавать HD-видео, экспортировать в MP4 и принимать аудио, видео и изображения. А еще он может делать озвучку, просто вводя текст, изменять скорость любого видеоклипа, размер или обрезать видео, чтобы они вписывались в экран.

Вы можете добавлять контент в свое видео, загружая файлы на сайт Clipchamp с телефона или компьютера, а также импортируя их с Google Drive или OneDrive. Перетащите их на временную шкалу, чтобы упорядочить файлы и вырезать то, что вам не нужно.

Поскольку этот редактор онлайн, он работает со всеми операционными системами. Поддерживается быстрая регистрация через учетную запись Google или Microsoft.

Плюсы

Загрузка программного обеспечения не требуется

Быстрая регистрация

Интуитивно понятное редактирование

Большая библиотека бесплатного аудио- и видеоконтента

Экспорт до 1080p

Автоматическое написание на основе искусственного интеллекта

Минусы

Некоторые из представленных вариантов не бесплатны

Clipchamp (фото: Lifewire)

Lightworks (простой в использовании редактор видео для YouTube)

Lightworks - отмеченный наградами видеоредактор, который полностью бесплатен, если вам не нужны все дополнительные функции. Одно из основных ограничений, которое может вас насторожить, заключается в том, что он не включает все форматы экспорта, поддерживаемые в Lightworks Pro.

Этот вариант идеально подходит для пользователей YouTube по многим причинам: вы можете добавить свой голос прямо на временную шкалу, импортировать видео пакетами, создавать макросы для более быстрого редактирования, просматривать шрифты в реальном времени, экспортировать видео до 720p и публиковать их напрямую в своем аккаунте YouTube.

Среди других функций этой программы можно отметить поддержку перетаскивания, "подгонку под заполнение", полноэкранный режим, настраиваемые макеты, точную обрезку с помощью клавиатуры, переключение между клипами с нескольких камер, автоматическую синхронизацию при импорте, переходы и фильтры, пакетный экспорт и сравнение воспроизведения двух источников.

Встроенные эффекты и переходы доступны бесплатно, но для доступа к дополнительным функциям, таким как бесплатная фоновая музыка, сложная анимация, расширенные текстовые наложения и многое другое, вам понадобится учетная запись Create или Pro.

Официальный список операционных систем, на которых он работает, включает Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS 10.14 или выше, а также Ubuntu и другие версии Linux. Рекомендуется иметь не менее 4 ГБ оперативной памяти.

Плюсы

Загружайте напрямую на YouTube

Продолжайте редактирование во время рендеринга или экспорта

Бесплатные видеоуроки

Автосохранение и фоновая обработка

Минусы

Невозможно экспортировать в UHD 4K

Отсутствуют функции совместной работы, имеющиеся в версии Pro

Lightworks (фото: Lifewire)

Filmora (приложение для редактирования YouTube на базе искусственного интеллекта)

Приложение довольно простое в использовании, но при этом содержит несколько замечательных функций, таких как сгенерированная ИИ музыка, видеопереходы и базовые инструменты редактирования.

Редакторам YouTube также понравятся эти функции: экспорт в формате 720p, добавление собственного голоса прямо с телефона, наложение другого видео для эффекта "картинка в картинке", отправка готового видео напрямую на YouTube.

Также в приложении можно мгновенно применять темы ко всему видео, использовать собственную музыку или выбор из галереи, добавлять заголовки с забавными стилями и регулировать скорость клипа.

Filmora работает на Android и iOS. Есть также версия Filmora для ПК, но она оставляет большой водяной знак посередине видео, если только вы не заплатите за его удаление.

Плюсы

Включает бесплатную музыку и другие дополнения

Никакой рекламы

Частые обновления

Минусы

Добавляет водяной знак внизу

Filmora (фото: Lifewire)