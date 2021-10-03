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48-летняя Руслана намекнула, что скоро станет мамой: певица назвала крестных ребенка

Автор: Роман Мирончук

Руслана Лыжичко намекнула на пополнение в семье. Она также заявила, что уже выбрала крестных для будущего ребенка.

Это произошло в эфире шоу "Маскарад" во время раскрытия ее образа Мавки из "Лесной песни".

"Вы думали, что знаете меня, но вы не знали, что, снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз. У меня есть Лукаш, но он меня никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что заветная мечта Мавки - иметь ребенка. Это шоу дает возможность снять маску с сердца", - сказала 48-летняя артистка.

По ее словам, крестных для ребенка они уже выбрали вместе с мужем - ими станут звездные детективы шоу Ирина Билык и Маша Ефросинина.

В своем Instagram певица также отметила, что всегда чувствовала себя Мавкой.

"Снимая маску, на самом деле я открыла не лицо, а свое сердце. И для меня самой это стало неожиданностью", - написала Руслана.

Напомним, Руслана прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы немного обновить свою внешность. Речь идет не о кардинальных операциях, а всего лишь об уколах гиалуроновой кислотой в область губ.

Поход к врачу певица не скрывала и заявила, что пошла на этот шаг, чтобы освежить свою внешность.

Мы также писали о том, что беременная невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина потеряла сознание и попала в больницу.

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