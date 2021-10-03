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48-річна Руслана натякнула, що скоро стане мамою: співачка назвала хресних дитини

Автор: Роман Мирончук

Руслана Лижичко натякнула на поповнення в родині. Вона також заявила, що вже вибрала хресних для майбутньої дитини.

Це сталося в ефірі шоу "Маскарад" під час розкриття її образу Мавки з "Лісової пісні".

"Ви думали, що знаєте мене, але ви не знали, що, знімаючи маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз. У мене є Лукаш, але він мене ніколи в житті не образив. І саме його я так сильно полюбила, що заповітна мрія Мавки - мати дитину. Це шоу дає можливість зняти маску з серця", - сказала 48-річна артистка.

За її словами, хресних для дитини вони вже обрали разом з чоловіком - ними стануть зіркові детективи шоу Ірина Білик і Маша Єфросиніна.

У своєму Instagram співачка також зазначила, що завжди відчувала себе Мавкою.

"Знімаючи маску, насправді я відкрила не обличчя, а своє серце. І для мене самої це стало несподіванкою", - написала Руслана.

Нагадаємо, Руслана вдалася до допомоги пластичного хірурга, щоб трохи оновити свою зовнішність. Мова йде не про кардинальні операції, а всього лише про уколи гіалуроновою кислотою в область губ.

Похід до лікаря співачка не приховувала і заявила, що пішла на цей крок, щоб освіжити свою зовнішність.

Ми також писали про те, що вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина знепритомніла і потрапила до лікарні.

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Руслана ЛыжичкоШоу-бізнес