48-летняя Руслана намекнула, что скоро станет мамой: певица назвала крестных ребенка
Руслана Лыжичко намекнула на пополнение в семье. Она также заявила, что уже выбрала крестных для будущего ребенка.
Это произошло в эфире шоу "Маскарад" во время раскрытия ее образа Мавки из "Лесной песни".
"Вы думали, что знаете меня, но вы не знали, что, снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз. У меня есть Лукаш, но он меня никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что заветная мечта Мавки - иметь ребенка. Это шоу дает возможность снять маску с сердца", - сказала 48-летняя артистка.
По ее словам, крестных для ребенка они уже выбрали вместе с мужем - ими станут звездные детективы шоу Ирина Билык и Маша Ефросинина.
В своем Instagram певица также отметила, что всегда чувствовала себя Мавкой.
"Снимая маску, на самом деле я открыла не лицо, а свое сердце. И для меня самой это стало неожиданностью", - написала Руслана.
Напомним, Руслана прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы немного обновить свою внешность. Речь идет не о кардинальных операциях, а всего лишь об уколах гиалуроновой кислотой в область губ.
Поход к врачу певица не скрывала и заявила, что пошла на этот шаг, чтобы освежить свою внешность.
Мы также писали о том, что беременная невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина потеряла сознание и попала в больницу.