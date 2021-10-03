48-річна Руслана натякнула, що скоро стане мамою: співачка назвала хресних дитини

Руслана Лижичко натякнула на поповнення в родині. Вона також заявила, що вже вибрала хресних для майбутньої дитини.

Це сталося в ефірі шоу "Маскарад" під час розкриття її образу Мавки з "Лісової пісні".

"Ви думали, що знаєте мене, але ви не знали, що, знімаючи маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз. У мене є Лукаш, але він мене ніколи в житті не образив. І саме його я так сильно полюбила, що заповітна мрія Мавки - мати дитину. Це шоу дає можливість зняти маску з серця", - сказала 48-річна артистка.

За її словами, хресних для дитини вони вже обрали разом з чоловіком - ними стануть зіркові детективи шоу Ірина Білик і Маша Єфросиніна.

У своєму Instagram співачка також зазначила, що завжди відчувала себе Мавкою.

"Знімаючи маску, насправді я відкрила не обличчя, а своє серце. І для мене самої це стало несподіванкою", - написала Руслана.