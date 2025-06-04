47-річна Василіса Фролова вразила ідеальною фігурою у бікіні (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Василіса зізналася, що раніше не була задоволена своїм тілом. Проте зараз вона активно працює над собою і нарешті відчула, що може з комфортом одягнути роздільний купальник.

За словами телеведучої, її фігура зараз виглядає значно краще, ніж у 17 років.

"Мені 47. І я вперше в житті вдягаю роздільний купальник із задоволенням. Як і кожна? мабуть, я ніколи не була задоволена своїм тілом. Саме зараз моє тіло набагато краще, ніж 30 років тому. Тільки зараз я в абсолютному кайфі від щоденної йоги та починаю по-справжньому чути себе", - поділилася знаменитість.

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Ведуча зізнається, що ще має над чим працювати, щоб досягти ідеальної форми, і не збирається зупинятися. Її головний союзник у цьому - йога.

Крім того, Фролова нещодавно повернулася з ретриту в Індії, де пройшла спеціальні процедури і сиділа на ретельно підібраній дієті.

"Так, ще багато попереду, до ідеальної форми ще доведеться попотіти, але це такий кайф - кожного разу трохи переборювати себе, робити трохи більше зусиль і бачити результат. І Індія сприяє цьому процесу ідеально: щоденні процедури та персональна дієта роблять дива", - розповіла телеведуча.

Реакція юзерів

Не дивно, що після таких світлин і відвертих слів підписники засипали Василісу компліментами щодо її фігури.

Ти виглядаєш неймовірно! Але хочеться додати, що кожна жінка має любити себе та вдягати купальник, який їй до вподоби, у своєму теперішньому тілі

Я в шоці! Я думала тобі максимум 35!

Ти завжди для мене була (і є) ідеальною красунею, але класно, що ти себе так здорово почуваєш!

Це просто іншопланетянка чи відьма

Ну яка ж ти крута і красива! Завжди була, і все краще і краще

Приголомшливий результат кропіткої роботи

Де зараз і чим займається Василіса Фролова

Зараз Василіса Фролова мешкає в Дубаї. Туди вона переїхала зі своїм чоловіком Дмитром Котеленецем після початку повномасштабного вторгнення.

Взимку цього року пара офіційно одружилася, а разом із ними живе їхній син.

Василіса Фролова з чоловіком і сином (фото: instagram.com/vasyafrolova)

У 2022 році ведуча розповідала, що її чоловік працює над проєктами для Warner Brothers.

Певний час Василіса була амбасадоркою українського ресторану YoY у Дубаї, проте згодом припинила співпрацю.

Телеведуча зізнається, що дуже сумує за Україною і планує повернутися додому, хоча поки не може назвати точну дату поїздки.