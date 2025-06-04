47-летняя Василиса Фролова поразила идеальной фигурой в бикини (фото)
47-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова похвасталась фигурой в купальнике. Фотографии вызвали настоящий фурор в сети.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Василиса призналась, что раньше не была довольна своим телом. Однако сейчас она активно работает над собой и наконец почувствовала, что может с комфортом надеть раздельный купальник.
По словам телеведущей, ее фигура сейчас выглядит значительно лучше, чем в 17 лет.
"Мне 47. И я впервые в жизни надеваю раздельный купальник с удовольствием. Как и каждая? Пожалуй, я никогда не была довольна своим телом. Именно сейчас мое тело намного лучше, чем 30 лет назад. Только сейчас я в абсолютном кайфе от ежедневной йоги и начинаю по-настоящему слышать себя", - поделилась знаменитость.
Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Ведущая признается, что еще есть над чем работать, чтобы достичь идеальной формы, и не собирается останавливаться. Ее главный союзник в этом - йога.
Кроме того, Фролова недавно вернулась с ретрита в Индии, где прошла специальные процедуры и сидела на тщательно подобранной диете.
"Да, еще много впереди, до идеальной формы еще придется попотеть, но это такой кайф - каждый раз немного перебарщивать себя, прилагать чуть больше усилий и видеть результат. И Индия способствует этому процессу идеально: ежедневные процедуры и персональная диета творят чудеса", - рассказала телеведущая.
Реакция юзеров
Неудивительно, что после таких фотографий и откровенных слов подписчики засыпали Василису комплиментами относительно ее фигуры.
- Ти виглядаєш неймовірно! Але хочеться додати, що кожна жінка має любити себе та вдягати купальник, який їй до вподоби, у своєму теперішньому тілі
- Я в шоці! Я думала тобі максимум 35!
- Ти завжди для мене була (і є) ідеальною красунею, але класно, що ти себе так здорово почуваєш!
- Це просто іншопланетянка чи відьма
- Ну яка ж ти крута і красива! Завжди була, і все краще і краще
- Приголомшливий результат кропіткої роботи
Где сейчас и чем занимается Василиса Фролова
Сейчас Василиса Фролова проживает в Дубае. Туда она переехала со своим мужем Дмитрием Котеленецом после начала полномасштабного вторжения.
Зимой этого года пара официально поженилась, а вместе с ними живет их сын.
Василиса Фролова с мужем и сыном (фото: instagram.com/vasyafrolova)
В 2022 году ведущая рассказывала, что ее муж работает над проектами для Warner Brothers.
Некоторое время Василиса была амбассадором украинского ресторана YoY в Дубае, однако впоследствии прекратила сотрудничество.
Телеведущая признается, что очень скучает по Украине и планирует вернуться домой, хотя пока не может назвать точную дату поездки.
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