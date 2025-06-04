47-летняя Василиса Фролова поразила идеальной фигурой в бикини (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Василиса призналась, что раньше не была довольна своим телом. Однако сейчас она активно работает над собой и наконец почувствовала, что может с комфортом надеть раздельный купальник.

По словам телеведущей, ее фигура сейчас выглядит значительно лучше, чем в 17 лет.

"Мне 47. И я впервые в жизни надеваю раздельный купальник с удовольствием. Как и каждая? Пожалуй, я никогда не была довольна своим телом. Именно сейчас мое тело намного лучше, чем 30 лет назад. Только сейчас я в абсолютном кайфе от ежедневной йоги и начинаю по-настоящему слышать себя", - поделилась знаменитость.

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Ведущая признается, что еще есть над чем работать, чтобы достичь идеальной формы, и не собирается останавливаться. Ее главный союзник в этом - йога.

Кроме того, Фролова недавно вернулась с ретрита в Индии, где прошла специальные процедуры и сидела на тщательно подобранной диете.

"Да, еще много впереди, до идеальной формы еще придется попотеть, но это такой кайф - каждый раз немного перебарщивать себя, прилагать чуть больше усилий и видеть результат. И Индия способствует этому процессу идеально: ежедневные процедуры и персональная диета творят чудеса", - рассказала телеведущая.

Реакция юзеров

Неудивительно, что после таких фотографий и откровенных слов подписчики засыпали Василису комплиментами относительно ее фигуры.

Ти виглядаєш неймовірно! Але хочеться додати, що кожна жінка має любити себе та вдягати купальник, який їй до вподоби, у своєму теперішньому тілі

Я в шоці! Я думала тобі максимум 35!

Ти завжди для мене була (і є) ідеальною красунею, але класно, що ти себе так здорово почуваєш!

Це просто іншопланетянка чи відьма

Ну яка ж ти крута і красива! Завжди була, і все краще і краще

Приголомшливий результат кропіткої роботи

Где сейчас и чем занимается Василиса Фролова

Сейчас Василиса Фролова проживает в Дубае. Туда она переехала со своим мужем Дмитрием Котеленецом после начала полномасштабного вторжения.

Зимой этого года пара официально поженилась, а вместе с ними живет их сын.

Василиса Фролова с мужем и сыном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

В 2022 году ведущая рассказывала, что ее муж работает над проектами для Warner Brothers.

Некоторое время Василиса была амбассадором украинского ресторана YoY в Дубае, однако впоследствии прекратила сотрудничество.

Телеведущая признается, что очень скучает по Украине и планирует вернуться домой, хотя пока не может назвать точную дату поездки.