Блогерка Верба поділилася чесними фото після "пластики" грудей: "Це був жах"

Днями відома українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба повідомила, що зробила пластичну операцію на грудях і зіткнулася з ускладненнями. Тепер вона опублікувала чесні фото і розповіла, що проблеми на цьому не закінчилися.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал 22-річної дівчини.

"Перші три дні після операції мені здавалися вічними, найболючішими в житті. Знеболювальне не допомагає, нудить, встати з ліжка сама не можу. Боже, це був жах", - поділилася з підписниками Юля.

Також вона показала, який вигляд вона мала в ті дні.

Верба показала фото після "пластики" на грудях (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Також блогерка зазначила, що через ускладнення їй робили ще одну операцію.

"Я ще до кінця історію з грудьми недорозповіла. (Спойлер - була ще одна операція через ускладнення) Але сьогодні вранці встала і знову ускладнення пішло", - зазначила Верба.

Блогерка Верба розповіла про ускладнення (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Дівчина переживає, що їй, можливо, потрібно буде робити ще одну операцію - третю за рахунком.

"Якщо зараз буде ще третя операція, буду плакати", - чесно поділилася з фоловерами Юля.

Також вона зазначила, що сьогодні вранці вона знову виявила, що щось не так.

"Як я прокинулася сьогодні. І знову спойлер - уже так було два тижні тому. Мені знову робили наркоз і щось там чистили. Я так сподівалася, що таке вже не повториться", - розповіла вона.

Верба показала фото ускладнень через місяць після операції (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Нагадаємо, блогерка зважилася на пластичну операцію після народження дитини та годування грудьми. Дівчина, яка з юності могла похизуватися 4-м розміром, після схуднення і завершення грудного вигодовування виявила, що груди втратили форму і буквально "впали".

Хто така Юля Верба

Справжнє ім'я блогерки Юлія Вербинець, вона родом з Івано-Франківська.

З 2017 року активно веде Instagram, у 2019-му її назвали "найкращою лайфстайл-блогеркою" за версією платформи Blogger Zone. Також неодноразово потрапляла в різні рейтинги за версією журналу "Фокус".

Дівчина заробляє у своєму блозі на рекламі. Вона часто демонструє різний одяг, взуття, косметику та аксесуари.

Також вона не соромиться показувати в блозі особисте життя.

Тривалий час дівчина була у стосунках із блогером Денисом Притулою, який дарував їй розкішні букети троянд, а також коштовності. Однак із ним блогерка розлучилася в травні 2023 року.

А вже в жовтні 2023 року Юля розповіла про заручини з новим обранцем на ім'я Костянтин. Влітку 2024 року Верба оголосила, що вони чекають на дитину.

У вересні 2024 року Верба вперше стала мамою. У неї народилася донька, яку вона назвала незвичним ім'ям Роза. Втім, заміж за батька своєї дитини блогерка поки що не збирається.

Юля Верба зі своїм коханим і донькою (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)