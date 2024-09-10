50-річна українка виграла конкурс "Міс Світу". Від фото красуні не відірвати очей!

Бізнесвумен з Харкова Інна Фільшинська виграла престижний міжнародний конкурс краси Ms. World International 2024 (“Міс Світу 2024”) в номінації “Elite”, серед жінок вікової категорії 45+.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про Інну, а також пропонує насолодитися красою переможниці конкурсу, що пройшов днями у Маямі.
Жінка каже, що радіє здобутому почесному титулу та короні (українка змагалася з 60 представницями з різних країн світу), бо головна її місія - бути прикладом для багатьох жінок.
Інна впевнена, що незважаючи на свій вік, кожна дівчина може виглядати неймовірно, подолати свої страхи, сумніви та показати світові, які красиві та чудові українські жінки.
"Перемога на конкурсі підтвердила, що я на правильному шляху, і цей досвід є безцінним", - коментує харків’янка.
“Мені хочеться, щоб мій приклад надихнув інших жінок вірити в себе, любити себе, працювати над собою і не боятися змін у будь-якому віці, навіть після 45+. Жінкам варто знати, що ніколи не пізно починати щось нове", - додає вона.
Інна Фільшинська (фото: instagram.com/inna_filshtinska)
Нагадаємо, що головну перемогу на цьому ж конкурсі у попередньому році здобула українка із Херсону Ірина Безсмертна. Однак тоді її активно обговорювали в українських та міжнародних ЗМІ через те, що на нагородженні вона тримала за руку росіянку.
“Я дотримувалася інструкцій та правил конкурсу в очікуванні оголошення переможниці. Якби я не виконала вимог та інструкцій конкурсу, мене б просто дискваліфікували, і переможницею стала б росіянка. Ви хочете, щоб я віддала нашу перемогу країні-агресору? Для мене це неприпустимо!” - заявила Безсмертна пізніше.
До слова, цього року росіян не допустили до участі у конкурсі, а посольство США взагалі відмовило їм у візах. Тому обійшлося без казусів та скандалів.
Інна керує компанією по виробництву пластмасової продукції для косметологічних, фармацевтичних брендів та побутових товарів.
З початку повномасштабного вторгнення жінка не закрила бізнес в Харкові, тим самим залишивши робочі місця для містян.
Вона закінчила Інститут міжнародних відносин та менеджменту. Має двох дітей - 19-річну доньку та 25-річного сина.
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