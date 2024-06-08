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Mrs. Ukraine International 2024: хто переміг на конкурсі краси (фото)

Субота 08 червня 2024 19:50
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Mrs. Ukraine International 2024: хто переміг на конкурсі краси (фото) Ольга Компанієць (фото: nstagram.com/olga_kompaniiets_)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно в Києві відбувся гламурний захід Mrs. Ukraine International 2024, на якому обирали майбутню представницю України для участі в конкурсі Місіс Інтернешнл у США. Головний титул виборола Ольга Компанієць - чемпіонка світу з бодібілдингу, громадський діяч і фахівець у галузі естетичної медицини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.

Деталі

У конкурсі взяли участь 12 учасниць, які гідно боролися за звання найкращої. У своєму Instagram переможниця розповіла про важливу благодійну місію, яку вона вже втілює в життя.

"Я вважаю, що жінки в будь-який час та за будь-яких обставин повинні бути гарними та щасливими.

Щодо діяльності, то за ці роки вона дійсно розширилась. Окрім нашого благодійного проєкту для допомоги діткам з вродженими вадами носа, яких ми оперуємо на благодійній основі вже багато років, ми оперуємо наших військових, які отримали травми обличчя", - написала Компанієць.

Mrs. Ukraine International 2024: хто переміг на конкурсі краси (фото)

Mrs. Ukraine International 2024: хто переміг на конкурсі краси (фото)

Mrs. Ukraine International 2024: хто переміг на конкурсі краси (фото)

Ольга Компанієць (фото: nstagram.com/olga_kompaniiets_)

За словами Ольги, вона щодня працює над своєю фігурою та зовнішнім виглядом загалом, приділяючи багато часу догляду за собою, спорту та правильному харчуванню.

Переможниця конкурсу працює у сфері естетичної медицини понад 20 років. Вона виступає проти "шаблонної краси" і переконана, що з комплексами та недоліками зовнішності можна боротися за допомогою пластичних операцій, але робити це потрібно з розумом.

До слова, на конкурсі ведучими були Григорій Решетник і актриса Наталка Денисенко. З музичними виступами на сцені з'явилися Тіна Кароль і Злата Огнєвіч. Серед запрошених гостей були Юлія Саніна та Дмитро Монатік.

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