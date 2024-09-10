45-летняя украинка выиграла конкурс "Мисс Мира". От фото красавицы не оторвать глаз!

Почему Инна Фильшинская пошла на этот конкурс

Женщина говорит, что радуется почетному титулу и короне (украинка соревновалась с 60 представительницами из разных стран мира), потому что главная ее миссия - быть примером для многих женщин.

Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

Инна уверена, что, несмотря на свой возраст, каждая девушка может выглядеть невероятно, преодолеть свои страхи, сомнения и показать миру, какие красивые и прекрасные украинские женщины.

"Победа на конкурсе подтвердила, что я на правильном пути, и этот опыт бесценен", - комментирует харьковчанка.

“Мне хочется, чтобы мой пример вдохновил других женщин верить в себя, любить себя, работать над собой и не бояться перемен в любом возрасте, даже после 45+. Женщинам следует знать, что никогда не поздно начинать что-нибудь новое", - добавляет она.

Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

Обошлось без скандалов

Напомним, что главную победу на этом же конкурсе в прошлом году одержала украинка из Херсона Ирина Бессмертная. Однако тогда ее активно обсуждали в украинских и международных СМИ из-за того, что на награждении она держала за руку россиянку.

“Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требования и инструкции конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей стала бы россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору? Для меня это недопустимо!” - заявила Бессмертная позже.

К слову, в этом году россиян не допустили к участию в конкурсе, а посольство США вообще отказало им в визах. Потому обошлось без казусов и скандалов.

Инна Фильшинская и Ирина Бессмертная (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

Кто такая Инна Фильшинская

Инна управляет компанией по производству пластиковой продукции для косметологических, фармацевтических брендов и бытовых товаров.

Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)

С начала полномасштабного вторжения женщина не закрыла бизнес в Харькове, оставив тем самым рабочие места для горожан.

Она окончила Институт международных отношений и менеджмента. У нее есть двое детей - 19-летняя дочь и 25-летний сын.

Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)