45-летняя украинка выиграла конкурс "Мисс Мира". От фото красавицы не оторвать глаз!
Бизнесвумен из Харькова Инна Фильшинская выиграла престижный международный конкурс красоты Ms. World International 2024 (“Мисс Мира 2024”) в номинации “Elite”, среди женщин возрастной категории 45+.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше про Инну, а также предлагает насладиться красотой победительницы конкурса, который проходил на днях в Майами.
Почему Инна Фильшинская пошла на этот конкурс
Женщина говорит, что радуется почетному титулу и короне (украинка соревновалась с 60 представительницами из разных стран мира), потому что главная ее миссия - быть примером для многих женщин.
Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)
Инна уверена, что, несмотря на свой возраст, каждая девушка может выглядеть невероятно, преодолеть свои страхи, сомнения и показать миру, какие красивые и прекрасные украинские женщины.
"Победа на конкурсе подтвердила, что я на правильном пути, и этот опыт бесценен", - комментирует харьковчанка.
“Мне хочется, чтобы мой пример вдохновил других женщин верить в себя, любить себя, работать над собой и не бояться перемен в любом возрасте, даже после 45+. Женщинам следует знать, что никогда не поздно начинать что-нибудь новое", - добавляет она.
Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)
Обошлось без скандалов
Напомним, что главную победу на этом же конкурсе в прошлом году одержала украинка из Херсона Ирина Бессмертная. Однако тогда ее активно обсуждали в украинских и международных СМИ из-за того, что на награждении она держала за руку россиянку.
“Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требования и инструкции конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей стала бы россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору? Для меня это недопустимо!” - заявила Бессмертная позже.
К слову, в этом году россиян не допустили к участию в конкурсе, а посольство США вообще отказало им в визах. Потому обошлось без казусов и скандалов.
Инна Фильшинская и Ирина Бессмертная (фото: instagram.com/inna_filshtinska)
Кто такая Инна Фильшинская
Инна управляет компанией по производству пластиковой продукции для косметологических, фармацевтических брендов и бытовых товаров.
Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)
С начала полномасштабного вторжения женщина не закрыла бизнес в Харькове, оставив тем самым рабочие места для горожан.
Она окончила Институт международных отношений и менеджмента. У нее есть двое детей - 19-летняя дочь и 25-летний сын.
Инна Фильшинская (фото: instagram.com/inna_filshtinska)
Mrs. Ukraine International 2024: вспомните, кто победил на этом конкурсе красоты.
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