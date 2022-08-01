На 42% знижує ризик передчасної смерті: лікарі назвали найкорисніший продукт

Правильне харчування - чи не вирішальний чинник нашого здорового довголіття. Але є деякі продукти, які мають супервластивості захищати нас від ризиків тяжких хвороб і передчасної смерті.

Так, останні дослідження зараховують до факторів довголіття споживання риби.

Міжнародне дослідження, проведене дослідницькою групою Університету Вулвергемптона та вченими з Великобританії, Європи, Китаю та США, виявило, що літні люди, які споживають більше риби, мають більшу тривалість життя.

Експеримент показав, що люди, які споживали рибу принаймні двічі на тиждень, порівняно з тими, хто ніколи її не їв протягом останніх двох років, знизили ризик смертності на цілих 42 відсотки.

"Такі страви, як суші, містять багато корисних інгредієнтів, які сприяють здоровому старінню, включаючи жирну рибу, як-от тунець і лосось", - говорять дослідники.

Фото: Лосось очень полезен (pixabay)

Споживання риби пов'язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і деменції

Річ у тім, що жирна риба містить високий рівень омега-3 жирних кислот, які необхідні мозку для підтримки нормальної когнітивної функції, а отже, для підтримки здорового старіння.

Крім того, омега-3 жирні кислоти підтримують здоровий метаболізм, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань у міру старіння, зазначив дієтолог.

Риба також є багатим джерелом антиоксидантів, зокрема астаксантину, який надає лососю червоний колір. Це допомагає захистити клітини від пошкодження - і навіть може вберегти від зморшок

Найкращі сорти риби це:

лосось

сардини

скумбрія

оселедець

форель

Рекомендується споживати дві порції такої риби на тиждень, щоб відчути користь для здоров’я.