ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На 42% знижує ризик передчасної смерті: лікарі назвали найкорисніший продукт

Новость на русском →
Понеділок 01 серпня 2022 15:25
На 42% знижує ризик передчасної смерті: лікарі назвали найкорисніший продукт Фото: лікарі назвали найкорисніший продукт (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильне харчування - чи не вирішальний чинник нашого здорового довголіття. Але є деякі продукти, які мають супервластивості захищати нас від ризиків тяжких хвороб і передчасної смерті.

Про це пише Daily Express.

Так, останні дослідження зараховують до факторів довголіття споживання риби.

Міжнародне дослідження, проведене дослідницькою групою Університету Вулвергемптона та вченими з Великобританії, Європи, Китаю та США, виявило, що літні люди, які споживають більше риби, мають більшу тривалість життя.

Експеримент показав, що люди, які споживали рибу принаймні двічі на тиждень, порівняно з тими, хто ніколи її не їв протягом останніх двох років, знизили ризик смертності на цілих 42 відсотки.

"Такі страви, як суші, містять багато корисних інгредієнтів, які сприяють здоровому старінню, включаючи жирну рибу, як-от тунець і лосось", - говорять дослідники.

На 42% знижує ризик передчасної смерті: лікарі назвали найкорисніший продукт

Фото: Лосось очень полезен (pixabay)

Споживання риби пов'язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і деменції

Річ у тім, що жирна риба містить високий рівень омега-3 жирних кислот, які необхідні мозку для підтримки нормальної когнітивної функції, а отже, для підтримки здорового старіння.

Крім того, омега-3 жирні кислоти підтримують здоровий метаболізм, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань у міру старіння, зазначив дієтолог.

Риба також є багатим джерелом антиоксидантів, зокрема астаксантину, який надає лососю червоний колір. Це допомагає захистити клітини від пошкодження - і навіть може вберегти від зморшок

Найкращі сорти риби це:

  • лосось
  • сардини
  • скумбрія
  • оселедець
  • форель

Рекомендується споживати дві порції такої риби на тиждень, щоб відчути користь для здоров’я.

Раніше ми писали, як насправді треба мити зелень, щоб вона була максимально корисною.

Також фітотерапевт перерахував рослини, які допоможуть загоювати рани.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье продукты еда
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя