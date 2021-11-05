Фитотерапевт перечислил растения, которые могут заживлять раны

На тему целебных растений, и их антисептических свойств, давно ведутся споры. Конечно же детский прием приложить подорожник к ссадине - это лишь миф, но само растение и правда имеет ряд уникальных, в том числе и ранозаживляющих свойств. Для этого правда, нужно извлечь из него экстракт. Но не только у подорожника есть такие свойства.

Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик, рассказал, какие еще растения могут помочь в заживлении ран, пишет Sputnik .

Медик говорит, что антисептическими и антибактериальными свойствами обладает аптечная ромашка, календула и даже грибы лисички!

Лущик рекомендует использовать размятую ромашку, а из календулы можно сделать отвар. В жидкость можно намочить ватный диск или ткань, которые потом приложить.

Так выглядит "правильная" аптечная ромашка.

Фото: pixabay

"Антибактериальными свойствами также обладают лисички: они из всех грибов никогда не гниют, потому что там антибиотик вырабатывается внутри, и он губит микроорганизмы, которые могут проникнуть через рану и нам навредить", - добавил фитотерапевт.

Помогут в заживлении ран и почки черного тополя, но их нужно собрать заранее и настоять на спирту. У вас получится некий аналог йода.

Стоит помнить, что при более серьезных травмах стоит обращаться к скорой медицинской помощи.

Что не так с подорожником?