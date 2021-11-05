Фитотерапевт перечислил растения, которые могут заживлять раны
На тему целебных растений, и их антисептических свойств, давно ведутся споры. Конечно же детский прием приложить подорожник к ссадине - это лишь миф, но само растение и правда имеет ряд уникальных, в том числе и ранозаживляющих свойств. Для этого правда, нужно извлечь из него экстракт. Но не только у подорожника есть такие свойства.
Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик, рассказал, какие еще растения могут помочь в заживлении ран, пишет Sputnik.
Медик говорит, что антисептическими и антибактериальными свойствами обладает аптечная ромашка, календула и даже грибы лисички!
Лущик рекомендует использовать размятую ромашку, а из календулы можно сделать отвар. В жидкость можно намочить ватный диск или ткань, которые потом приложить.
Так выглядит "правильная" аптечная ромашка.
Фото: pixabay
"Антибактериальными свойствами также обладают лисички: они из всех грибов никогда не гниют, потому что там антибиотик вырабатывается внутри, и он губит микроорганизмы, которые могут проникнуть через рану и нам навредить", - добавил фитотерапевт.
Помогут в заживлении ран и почки черного тополя, но их нужно собрать заранее и настоять на спирту. У вас получится некий аналог йода.
Стоит помнить, что при более серьезных травмах стоит обращаться к скорой медицинской помощи.
Что не так с подорожником?
Хотя небольшой зеленый листик выглядит не очень внушительно по сравнению с достижениями современной медицины, он действительно оказывает кровоостанавливающие, противовоспалительные и заживляющие эффекты, благодаря содержанию фитонцидов, которые убивают бактерии, и витамину К, повышавшему свертываемость крови.
Правда, приложить подорожник просто на коленку и "затянуть" рану все же не получится. Секрет растения заключается в его соке, поэтому его либо растирают, либо измельчают для создания мазей, промывающих жидкостей или таблеток. А
Приложив листок к ране, можно лишь физически остановить кровь. А вот раствор с измельченным подорожником может остановить само кровотечение.
Ранее диетологи также назвали самый полезный лесной гриб, который бережет сердце и даже защищает от онкологии.
Также мы писали, кому противопоказано есть мед, так как реакция организма может быть непредсказуемой.