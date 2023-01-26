41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою, але її розкритикували за фото

Чому шанувальникам не сподобалося фото

Річ у тому, що зірка опублікувала знімок, на якому її рука тримає ручку малюка.

При цьому на першому плані видно білий манікюр Періс, а через велику кількість ретуші зовсім не схожий на перше фото щасливої мами.

Багато шанувальників написали Хілтон, що розуміють, якою вона буде мамою. Вони наполягають, що фото треба було не ретушувати.

Періс Гілтон стала вперше мамою і показала фото з немовлям (фото: instagram.com/parishilton)

Періс Гілтон та Картер Реум давно мріяли стати батьками, заради цього вони навіть готувалися до процедури ЕКЗ.

Судячи з усього, Гілтон все ж таки вирішила вдатися до послуг сурогатної матері. Жінка народила подружжю хлопчика. Його ім'я поки що тримають у секреті.

"Я завжди мріяла стати матір'ю, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли один одного", - сказала спадкоємиця імперії Hilton в інтерв'ю.

Періс та Картер (фото: instagram.com/parishilton)

Зазначимо, що парочка ще до пандемії коронавірусу мріяла про дитину, тоді Періс і заморозила свої яйцеклітини.