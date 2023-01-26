41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой, но ее заклеймили за фото

Почему поклонникам не понравилось фото

Дело в том, что звезда опубликовала снимок, на котором ее рука держит ручку малыша.

При этом на первом плане виден белоснежный маникюр Пэрис, а из-за большого количества ретуши совсем не похож на первое фото счастливой мамы.

Многие поклонники написали Хилтон, что понимают, какой она будет мамой. Они настаивают, что фото нужно было не ретушировать.

Пэрис Хилтон стала впервые мамой и показала фото с младенцем (фото: instagram.com/parishilton)

Пэрис Хилтон и Картер Реум давно мечтали стать родителями, ради этого они даже готовились к процедуре ЭКО.

Судя по всему, Хилтон все же решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Женщина родила супругам мальчика. Его имя пока держат в секрете.

"Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга", - сказала наследница империи Hilton в интервью.

Пэрис и Картер (фото: instagram.com/parishilton)

Отметим, что парочка еще до пандемии коронавируса мечтала о ребенке, тогда Пэрис и заморозила свои яйцеклетки.